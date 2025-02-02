Отмечается, что ракета приземлилась в одном из сел Елецкого района. Погибших и пострадавших среди местных нет. Впрочем, в шести населенных пунктах до вечера не было света и тепла, передает 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Что это была за ракета

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что на камеру россиянина попал момент падения ракеты Х-22. Ее выпустили по территории Украины. Впрочем, снаряд оказался старым, а потому не долетел до места назначения.

Чиновник подчеркнул, что со времен начала полномасштабного вторжения у россиян такие случаи довольно регулярные. Это случается также с КАБ, с Х-101 и другими типами ракет.

Напомним, что 1 февраля утром оккупанты совершили комбинированную атаку на Украину. Противник использовал более 40 ракет, среди них, в частности, были 8 крылатых ракет Х-22/32, запущенные с самолетов Ту-22М3.

К слову, вечером 1 февраля захватчики попали КАБом по школе-интернату в Судже, убив четырех гражданских.