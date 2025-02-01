Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що країна-агресорка може повністю зупинити видобуток нафти. Україні також варто здійснювати удари по газогонах.

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Росія може зупинити видобуток нафти

Інтенсивність ударів по російських НПЗ зросла, на думку політолога, в України з'явились для цього можливості. Сили оборони та ГУР б'ють вже не лише по НПЗ. Наприклад, після атаки українських дронів Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу, важливо, що поруч з ним були нафтоперекачувальні станції.

Це може паралізувати нафтогони Росії, внаслідок чого доведеться зупинити видобуток нафти, адже її не буде куди дівати,

– наголосив він.

Загородній пояснив, що нафту можливо або переробляти, або експортувати. Найдешевший спосіб це зробити – саме нафтогони. Теоретично, можна перевозити нафту залізницею, але це буде сильне навантаження на залізничні шляхи. Важливо зазначити, що росіяни активно перевозять ними військові вантажі.

Це дуже правильна тактика. Сподіваюсь, наступними будуть газогони. Скоро має бути мороз у Москві, не виключаю, що удари будуть по газорозподільних мережах столиці Росії,

– зауважив політолог.

Нагадаймо, 29 січня українські дрони атакували 4 за величиною в Росії нафтопереробний завод "Сібур-Кстово". 31 січня пресслужба "Сібур-Кстово" повідомила, що установки на підприємстві перевели в резервний режим.

Тим часом російський уряд планує посилити свої НПЗ ППО, але, за даними британської розвідки, такі спроби будуть марними.