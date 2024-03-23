Росіяни вирішили перекинути засоби ППО для захисту НПЗ, однак цілком ймовірно, що яскраві вибухи продовжуватимуться. Варто зазначити, що у звіті Міноборони Британії вказувало, що БпЛА атакували 12 об'єктів, однак вночі їх стало на один більше.

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Удари України по НПЗ

Британська розвідка зазначає, що деякі з нафтопереробних заводів, які атакувала Україна, розташовані за 900 кілометрів від України. Цей факт вкотре підкреслює досяжність українських дронів.

Російський уряд планує розмістити системи протиповітряної оборони "Панцирь" для захисту нафтопереробних заводів, проте у Міноборони Британії переконані, що навряд це чимось допоможе.

Враховуючи розмір і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всіх вразливі об'єкти,

– констатують в Міноборони Британії.

Нещодавні удари по НПЗ, ймовірно, вивели з ладу щонайменше 10% російських нафтопереробних потужностей. Залежно від масштабу пошкоджень, ремонт об'єктів може зайняти час, а також він потребує певних витрат. Санкції обіцяють подовжити процес через пошук нового обладнання.

Мінус ще один завод