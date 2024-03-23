Росіяни вирішили перекинути засоби ППО для захисту НПЗ, однак цілком ймовірно, що яскраві вибухи продовжуватимуться. Варто зазначити, що у звіті Міноборони Британії вказувало, що БпЛА атакували 12 об'єктів, однак вночі їх стало на один більше.
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Удари України по НПЗ
Британська розвідка зазначає, що деякі з нафтопереробних заводів, які атакувала Україна, розташовані за 900 кілометрів від України. Цей факт вкотре підкреслює досяжність українських дронів.
Російський уряд планує розмістити системи протиповітряної оборони "Панцирь" для захисту нафтопереробних заводів, проте у Міноборони Британії переконані, що навряд це чимось допоможе.
Враховуючи розмір і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всіх вразливі об'єкти,
– констатують в Міноборони Британії.
Нещодавні удари по НПЗ, ймовірно, вивели з ладу щонайменше 10% російських нафтопереробних потужностей. Залежно від масштабу пошкоджень, ремонт об'єктів може зайняти час, а також він потребує певних витрат. Санкції обіцяють подовжити процес через пошук нового обладнання.
Мінус ще один завод
- У ніч на 23 березня в Росії пролунали вибухи на черговому НПЗ – цього разу під ударом дронів опинився об'єкт у Самарській області. Росіяни повідомили, що внаслідок "падіння дрона" горить колона нафтопереробної установки. Водночас вже класично вони заявили, що "все в порядку".
- Повідомляється, що вночі дрони уразили Новокуйбишевський НПЗ, що у Самарській області. Проєктна потужність підприємства – 8,3 мільйона тонн нафти. Цей НПЗ розташований за понад 1200 кілометрів від Харкова, 1300 – від Сум. Навіть від крайньої точки України на Сході до цього заводу понад 1000 кілометрів.
- Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що "інцидент там був". Також він наголосив, що Новокуйбишевський НПЗ використовувався росіянами у військових цілях. Зазначимо, що зокрема цей завод виготовляв паливо для ракетоносіїв.