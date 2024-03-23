Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував вибухи на Новокуйбишевському НПЗ в Росії. Він зауважив, що цей об'єкт росіяни використовують у військових цілях.
Актуально Не лише НПЗ: у Самарській області намагалися підірвати залізничний міст
"Був інцидент": що сказав Юсов про вибухи на НПЗ
Юсов констатував, що на НПЗ у Самарській області було гучно.
Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був. В тому числі цей об'єкт використовується у військових цілях,
– сказав він.
Дивіться також Один з найбільших заводів Росії: електрометалургійний комбінат на Бєлгородщині атакували дрони
Подробиці щодо "інциденту" на Новокуйбишевському НПЗ
- У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області лунали вибухи і почалась сильна пожежа.
- У Росії заявили, що це трапилось внаслідок "падіння дрона". Перед цим місцеві жителі чули в небі гудіння двигуна.
- О 6 ранку окупанти заявили, що збитків технологічного обладнання нібито "немає", хоч кадри в мережі говорять про протилежне. Жертв і постраждалих за їхніми словами також немає.
- Важливо зауважити, що цей НПЗ входить до складу Самарської групи НПЗ "Роснефті". Там випускають паливо для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів.
- Цей НПЗ розташований за понад 1200 кілометрів від Харкова, 1300 – від Сум. А ще понад 1600 кілометрів від Києва. Навіть від крайньої точки України на Сході до Новокуйбишевського НПЗ понад 1000 кілометрів.