Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував вибухи на Новокуйбишевському НПЗ в Росії. Він зауважив, що цей об'єкт росіяни використовують у військових цілях.

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"Був інцидент": що сказав Юсов про вибухи на НПЗ

Юсов констатував, що на НПЗ у Самарській області було гучно.

Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був. В тому числі цей об'єкт використовується у військових цілях,

– сказав він.

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Подробиці щодо "інциденту" на Новокуйбишевському НПЗ