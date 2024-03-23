Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал взрывы на Новокуйбышевском НПЗ в России. Он отметил, что этот объект россияне используют в военных целях.
Актуально Не только НПЗ: в Самарской области пытались взорвать железнодорожный мост
"Был инцидент": что сказал Юсов о взрывах на НПЗ
Юсов констатировал, что на НПЗ в Самарской области было громко.
Мы можем лишь констатировать, что инцидент там был. В том числе этот объект используется в военных целях,
– сказал он.
Смотрите также Один из крупнейших заводов России: электрометаллургический комбинат на Белгородщине атаковали дроны
Подробности об "инциденте" на Новокуйбышевском НПЗ
- В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области раздавались взрывы и начался сильный пожар.
- В России заявили, что это произошло в результате "падения дрона". Перед этим местные жители слышали в небе гудение двигателя.
- В 6 утра оккупанты заявили, что убытков технологического оборудования якобы "нет", хотя кадры в сети говорят об обратном. Жертв и пострадавших по их словам также нет.
- Важно заметить, что этот НПЗ входит в состав Самарской группы НПЗ "Роснефти". Там выпускают топливо для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей.
- Этот НПЗ расположен более чем в 1200 километрах от Харькова, 1300 – от Сум. А еще более 1600 километров от Киева. Даже от крайней точки Украины на Востоке до Новокуйбышевского НПЗ более 1000 километров.