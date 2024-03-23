Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал взрывы на Новокуйбышевском НПЗ в России. Он отметил, что этот объект россияне используют в военных целях.

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"Был инцидент": что сказал Юсов о взрывах на НПЗ

Юсов констатировал, что на НПЗ в Самарской области было громко.

Мы можем лишь констатировать, что инцидент там был. В том числе этот объект используется в военных целях,

– сказал он.

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Подробности об "инциденте" на Новокуйбышевском НПЗ