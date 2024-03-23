Об этом сообщают росСМИ и пресс-служба самого предприятия. Хотя власти официально заявляют, что якобы "разрушений нет", впрочем, местные заявляют о масштабном пожаре, столб дыма от которого было видно за несколько километров, передает 24 Канал.
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Завод в Белгородской области – один из крупнейших в России
Российское минобороны и губернатор Белгородской области Гладков заявляют, что якобы над регионом сбили 5 беспилотников. Традиционно оккупанты утверждают, что якобы разрушений нет.
Впрочем, как стало известно впоследствии, под ударом оказался "Оскольский электрометаллургический комбинат", что в городе Старый Оскол. Это подтвердили, в частности, в пресс-службе завода.
В ночь на 23 марта ОЭМК ("Оскольский электрометаллургический комбинат" – 24 Канал) подвергся атаке БПЛА самолетного типа. Повреждений оборудования и пострадавших нет. Комбинат продолжает работу в штатном режиме,
– говорится в официальном заявлении в пресс-службе завода.
В то же время местные жители рассказывают о совсем другом развитии событий. Так, в сети опубликовали кадры попадания по территории меткомбината.
Видео взрыва вблизи меткомбината: смотрите видео
Кроме того, в местных телеграм-каналах обсуждают последствия прилета. Пользователи пишут, что после взрыва вспыхнул пожар, а столб дыма – видно за 12 километров.
Россияне в сети обсуждают взрывы на меткомбинате / Скриншот
Россияне о взрывах возле меткомбината в Белгородской области / Скриншот
Дроны также атаковали НПЗ в Самарской области
Ночью 23 марта неспокойно было и в Самарской области. Так, вблизи Новокуйбышевска прозвучали мощные взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода. Перед этим в небе слышали звук двигателя.
Официально власти не комментируют события в Самарской области, российское минобороны также не упомянуло регион в утренней "сводке" со "сбитыми беспилотниками". В то же время в сети делятся кадрами пожара, который вспыхнул на нефтезаводе.