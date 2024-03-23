Про це повідомляють росЗМІ й пресслужба самого підприємства. Хоча влада офіційно заявляє, що нібито "руйнувань немає", втім, місцеві заявляють про масштабну пожежу, стовп диму від якої було видно за кілька кілометрів, передає 24 Канал.

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Завод у Бєлгородщині – один з найбільших у Росії

Російське міноборони та губернатор Бєлгородщини Гладков заявляють, що буцімто над регіоном збили 5 безпілотників. Традиційно окупанти стверджують, що буцімто руйнувань немає.

Втім, як стало відомо згодом, під ударом опинився "Оскольський електрометалургійний комбінат", що у місті Старий Оскол. Це підтвердили, зокрема, у пресслужбі заводу.

У ніч проти 23 березня ОЕМК ("Оскольський електрометалургійний комбінат" – 24 Канал) зазнав атаки БпЛА літакового типу. Пошкоджень обладнання та постраждалих немає. Комбінат продовжує роботу у штатному режимі,

– мовиться в офіційній заяві у пресслужбі заводу.

Довідка. "Оскольський електрометалургійний комбінат" – найбільше в Росії підприємство з виробництва прямовідновленого заліза та залізорудних котунів. Завод входить до холдингу "Металоінвест", який є найбільшим виробником залізняку в Росії. У росЗМІ пишуть, що на "Оскольскому електрометалургійному комбінаті" виготовляють залізо, яке далі використовують для створення військової техніки. До слова, 12 квітня 2023 року "Оскольський електрометалургійний комбінат" внесли у санкційні списки США та Великої Британії, оскільки пов'язаний з Алішером Усмановим, котрий відповідальний за фінансування російської агресії.

Водночас місцеві жителі розповідають про зовсім інший розвиток подій. Так, у мережі опублікували кадри влучання по території меткомбінату.

Відео вибуху поблизу меткомбінату: дивіться відео

Окрім того, у місцевих телеграм-каналах обговорюють наслідки прильоту. Користувачі пишуть, що після вибуху спалахнула пожежа, а стовп диму – видно за 12 кілометрів.



Росіяни у мережі обговорюють вибухи на меткомбінаті / Скриншот



Росіяни про вибухи біля меткомбінату в Бєлгородській області / Скриншот

Дрони також атакували НПЗ у Самарській області

Уночі 23 березня неспокійно було й у Самарській області. Так, поблизу Новокуйбишевська пролунали потужні вибухи в районі нафтопереробного заводу. Перед цим у небі чули звук двигуна.

Офіційно влада не коментує події у Самарській області, російське міноборони також не згадало регіон у ранковому "зведенні" зі "збитими безпілотниками". Водночас у мережі діляться кадрами пожежі, яка спалахнула на нафтозаводі.