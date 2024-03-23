Про це пишуть у росЗМІ. У міноборони вже відзвітували, що уночі 23 березня нібито збивали безпілотники над 4 областями, передає 24 Канал.

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Чергова неспокійна ніч на Росії

У мережі повідомляли, що вибухи уночі лунали в кількох регіонах Росії. Так, неспокійно було в Бєлгородській, Воронезькій, Саратовській та Брянській областях.

Російське міноборони стверджує, що близько о 22:00 над Бєлгородською областю "пе-ве-о" буцімто збила 1 безпілотник, ще 2 – "ліквідували" над Воронезькою областю. Водночас губернатор Бєлгородщини Гладков заявив, що під час атаки нібито постраждало одне з підприємств у Старооскольскому міському округу. Традиційно, про жертв, постраждалих чи руйнування російська влада не повідомляє. Окрім того, у міноборони країни-агресора також заявили, що "пе-ве-о" буцімто знищила 17 РСЗВ Vampire над Бєлгородщиною.

Тривожно також було у Брянській області. Окупанти заявили, що там також вночі нібито "збивали дрони". Загалом, міноборони окупантів стверджує, що вночі "ліквідувало" 12 безпілотників:

5 БпЛА у Брянській області,

5 БпЛА у Бєлгородській області,

1 БпЛА у Воронезькій області (хоча вночі заявляли про 2 збитих дрони),

1 БпЛА у Саратовській області.

У Саратовській області, вочевидь, дрони збивали черговим нафтопереробним заводом, адже на НПЗ поряд з містом Новокуйбишевськ уночі пролунали вибухи, а після – спалахнула пожежа.

У Саратовській області вибухи на НПЗ

У мережі повідомляють, що близько о 03:00 у Саратовській області нібито пролітали дрони, адже місцеві чули у небі звук двигуна. Згодом на нафтозаводі, що поблизу Новокуйбишевська, пролунали потужні вибухи, а потім – спалахнула пожежа.

Згодом у росЗМІ повідомили, що БпЛА впав на територію НПЗ й горить колона нафтопереробної установки. Однак вже близько о 06:00 пропагандисти заявили, що буцімто "збитків немає", "руйнувань немає", а БпЛА "не атакували, а лише намагалися".

Втім, опубліковані у мережі кадри говорять самі за себе. У небі стовп густого чорного диму, а пожежа продовжує вирувати на НПЗ.

На Бєлгородщині тривожно зранку

Зранку 23 березня у Бєлгородській області вкотре оголосили "ракетну небезпеку". Згодом у мережі повідомили про потужні вибухи й роботу "пе-ве-о". У мережі навіть опублікували фото, на яких видно сліди роботи "пе-ве-о" у небі.



На Бєлгородщині зранку працює "пе-ве-о" / Фото з російських тг-каналів

Згодом у мережі з'явилися наслідки вибухів у Бєлгороді. Офіційна влада не поспішає коментувати ранкові події, однак місцеві жителі охоче діляться наслідками вибухів.

Бєлгород після вибухів – більше у галереї

Враховуючи "влучність" російського "пе-ве-о", цілком ймовірно, що такі наслідки могли спричинити самі окупанти.