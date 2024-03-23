Об этом пишут в росСМИ. В минобороны уже отчитались, что ночью 23 марта якобы сбивали беспилотники над 4 областями, передает 24 Канал.

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Очередная неспокойная ночь на России

В сети сообщали, что взрывы ночью раздавались в нескольких регионах России. Так, неспокойно было в Белгородской, Воронежской, Саратовской и Брянской областях.

Российское минобороны утверждает, что около 22:00 над Белгородской областью "пе-ве-о" якобы сбила 1 беспилотник, еще 2 – "ликвидировали" над Воронежской областью. В то же время губернатор Белгородщины Гладков заявил, что во время атаки якобы пострадало одно из предприятий в Старооскольском городском округе. Традиционно, о жертвах, пострадавших или разрушениях российские власти не сообщают. Кроме того, в минобороны страны-агрессора также заявили, что "пе-ве-о" якобы уничтожила 17 РСЗО Vampire над Белгородщиной.

Тревожно также было в Брянской области. Оккупанты заявили, что там также ночью якобы "сбивали дроны". В общем, минобороны оккупантов утверждает, что ночью "ликвидировали" 12 беспилотников:

5 БПЛА в Брянской области,

5 БПЛА в Белгородской области,

1 БПЛА в Воронежской области (хотя ночью заявляли о 2 сбитых дронах),

1 БПЛА в Саратовской области.

В Саратовской области, очевидно, дроны сбивали очередным нефтеперерабатывающим заводом, ведь на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск ночью раздались взрывы, а после – вспыхнул пожар.

В Саратовской области взрывы на НПЗ

В сети сообщают, что около 03:00 в Саратовской области якобы пролетали дроны, ведь местные слышали в небе звук двигателя. Впоследствии на нефтезаводе, что вблизи Новокуйбышевска, раздались мощные взрывы, а затем – вспыхнул пожар.

Впоследствии в росСМИ сообщили, что БПЛА упал на территорию НПЗ и горит колонна нефтеперерабатывающей установки. Однако уже около 06:00 пропагандисты заявили, что якобы "убытков нет", "разрушений нет", а БПЛА "не атаковали, а только пытались".

Впрочем, опубликованные в сети кадры говорят сами за себя. В небе столб густого черного дыма, а пожар продолжает бушевать на НПЗ.

На Белгородщине тревожно утром

Утром 23 марта в Белгородской области в очередной раз объявили "ракетную опасность". Впоследствии в сети сообщили о мощных взрывах и работе "пе-ве-о". В сети даже опубликовали фото, на которых видны следы работы "пе-ве-о" в небе.



На Белгородщине утром работает "пе-ве-о" / Фото с российских тг-каналов

Впоследствии в сети появились последствия взрывов в Белгороде. Официальные власти не спешат комментировать утренние события, однако местные жители охотно делятся последствиями взрывов.

Белгород после взрывов – больше в галерее

Учитывая "меткость" российского "пе-ве-о", вполне вероятно, что такие последствия могли вызвать сами оккупанты.