Про вибух на НПЗ повідомляють росЗМІ та телеграм-канали. У мережі вже з'явилися кадри з місця подій, передає 24 Канал.
Цікаво Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?
У ніч на 23 березня в Росії пролунали вибухи на черговому НПЗ. Окупанти заявили про атаку БпЛА.
Про вибух на НПЗ повідомляють росЗМІ та телеграм-канали. У мережі вже з'явилися кадри з місця подій, передає 24 Канал.
Цікаво Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?