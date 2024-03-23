Про вибух на НПЗ повідомляють росЗМІ та телеграм-канали. У мережі вже з'явилися кадри з місця подій, передає 24 Канал.

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