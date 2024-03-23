Об этом пишут российские телеграм-каналы. Сейчас якобы продолжаются поиски диверсантов, передает 24 Канал.
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Неизвестные пытались взорвать железнодорожный мост
Российские телеграм-каналы утверждают, что группа диверсантов якобы пыталась взорвать железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области. Как пишут в сети, в подрыве подозреваются те же лица, которые могли устроить атаку беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в регионе.
В сети утверждают, что сейчас силовики разыскивают нападавших. На автотрассах Самарской области усилен контроль за проезжающими автомобилями.
В Самарской области неизвестные пытались взорвать железнодорожный мост / Фото с российских телеграм-каналов
В Самарской области взрывы прогремели на НПЗ
Ночью 23 марта в Самарской области прогремели мощные взрывы. Местные жители утверждали, что громко было вблизи нефтеперерабатывающего завода рядом с городом Новокуйбышевск. Как писали в сети, НПЗ атаковал дрон, потому что перед этим в небе был слышен звук двигателя.
После взрыва вспыхнул масштабный пожар. Как писали пользователи, занялась колонна нефтеперерабатывающей установки. На месте также заметили спасателей и правоохранителей.
В то же время местные власти утверждают, что "ущерба технологическому оборудованию нет". Традиционно оккупанты заявили, что все сбили, а жертв, пострадавших и разрушений нет.
Сбивали дроны, очевидно, над еще одним заводом – "Оскольским электрометаллургическим комбинатом" в Белгородской области. Там ночью также прогремели взрывы, и вспыхнул пожар.
Гладков традиционно заявил, что "пе-ве-о" якобы все сбила, вот только предприятие почему-то временно приостановило работу. Впоследствии в пресс-службе завода заявили, что "Оскольский электрометаллургический комбинат" подвергся атаке БПЛА. Традиционно, повреждений оборудования и пострадавших нет.