Об этом пишут российские телеграм-каналы. Сейчас якобы продолжаются поиски диверсантов, передает 24 Канал.

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Неизвестные пытались взорвать железнодорожный мост

Российские телеграм-каналы утверждают, что группа диверсантов якобы пыталась взорвать железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области. Как пишут в сети, в подрыве подозреваются те же лица, которые могли устроить атаку беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в регионе.

В сети утверждают, что сейчас силовики разыскивают нападавших. На автотрассах Самарской области усилен контроль за проезжающими автомобилями.



В Самарской области неизвестные пытались взорвать железнодорожный мост / Фото с российских телеграм-каналов

В Самарской области взрывы прогремели на НПЗ

Ночью 23 марта в Самарской области прогремели мощные взрывы. Местные жители утверждали, что громко было вблизи нефтеперерабатывающего завода рядом с городом Новокуйбышевск. Как писали в сети, НПЗ атаковал дрон, потому что перед этим в небе был слышен звук двигателя.

После взрыва вспыхнул масштабный пожар. Как писали пользователи, занялась колонна нефтеперерабатывающей установки. На месте также заметили спасателей и правоохранителей.

В то же время местные власти утверждают, что "ущерба технологическому оборудованию нет". Традиционно оккупанты заявили, что все сбили, а жертв, пострадавших и разрушений нет.

Сбивали дроны, очевидно, над еще одним заводом – "Оскольским электрометаллургическим комбинатом" в Белгородской области. Там ночью также прогремели взрывы, и вспыхнул пожар.

Гладков традиционно заявил, что "пе-ве-о" якобы все сбила, вот только предприятие почему-то временно приостановило работу. Впоследствии в пресс-службе завода заявили, что "Оскольский электрометаллургический комбинат" подвергся атаке БПЛА. Традиционно, повреждений оборудования и пострадавших нет.