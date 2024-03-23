Что уже известно о последствиях атаки на Новокуйбышевский НПЗ, где расположен объект, пишет 24 Канал.

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Что известно о Новокуйбышевском НПЗ

Новокуйбышевский НПЗ ввели в эксплуатацию еще в 1951 году. Он расположен в Самарской области. В частности, по адресу: город Новокуйбышевск, улица Осипенко 12.

Новокуйбышевский НПЗ на карте:

Этот НПЗ входит в состав Самарской группы НПЗ "Роснефти" с 2007 года. Интересно, что по официальным данным, именно на Новокуйбашевском заводе впервые в России был освоен выпуск многих видов продукции. В частности, топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей и тому подобное.

Проектная мощность предприятия – 8,3 миллиона тонн нефти. Этот завод перерабатывает Оренбургскую, Западно-Сибирскую нефть и ту, что добывается компанией Самарской области.

Россияне пишут, что вторичные перерабатывающие мощности завода включают установки каталитического крекинга, замедленного коксования, каталитического риформинга, изомеризации, гидроочистки керосина и дизельного топлива, битумную и газофракциональную установки.

Поставка нефти ведется трубопроводным транспортом, отгрузка – железнодорожным, трубопроводным, водным и автомобильным. Оккупанты пишут, что около 30 видов продукции предприятия отгружается во многие регионы России и "страны ближнего зарубежья".

"Роснефть" заявляла, что Новокуйбышевский НПЗ – это один из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта – наиболее востребованного в России.

Новокуйбышевский НПЗ / Фото из росСМИ

Обратите внимание! Этот НПЗ расположен более чем в 1200 километрах от Харькова, 1300 – от Сум. А еще более 1600 километров от Киева. Кстати, даже от крайней точки Украины на Востоке – села Ранняя Заря Старобельского района Луганской области до Новокуйбышевского НПЗ более 1000 километров.

Коротко, что уже известно об атаке на этот НПЗ