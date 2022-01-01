Про це розповіли самі військовослужбовці Збройних сил України. Воїн Іван запевнив, що перші дні противник не дотримувався перемир'я зовсім.
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"Вони нас обстрілювали з підствольників, автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та кулеметів. Вже десь останні 3 – 4 дні (до Нового року – 24 канал) почали дотримуватися. Зараз бувають легенькі прострілки в обід і під вечір", – розповів Іван.
Боєць "Корнет" зауважив, що такі прострілки терористичні війська роблять, щоб спровокувати об'єднані сили на вогонь у відповідь.
Військовослужбовець Валентин додав, що бойовики кожного разу чимось лякають, а в кінцевому результаті "просто нароблять пилюки".
Святкові дні на фронті будуть складними
У цьому переконаний командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Росія брязкає на кордоні зброєю та погрожує наступами, але вояки на передовій готові протистояти ворогу.
Я був в декількох підрозділах і скрізь спостерігав нормальну бойову обстановку. Люди зайняті своїми справами. Готові до будь-якого розвитку обстановки і, звичайно, дотримуються взятих на себе зобов'язань,
– запевнив Сирський.
Він напередодні Нового року завітав до захисників Катеринівки з приємними сюрпризами. Відзнаки та нагороди отримали найкращі представники підрозділу.
Про що мріють бійці
Вони хочуть, щоб цей рік став останнім, який зустрічали в окопах. Мріють повернутися до родин, подарувавши Україні перемогу.
"У всіх сім'ї! Жінки, діти, батьки! Всі хочуть на свята бути з ними, а не тут сидіти в холодному окопі. І головне – це здоров'я! Буде здоров'я, то ми і переможемо", – підсумував військовий Іван.