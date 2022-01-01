Об этом рассказали сами военнослужащие Вооруженных сил Украины. Воин Иван заверил, что первые дни противник не соблюдал перемирия вовсе.

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"Они нас обстреливали из подствольников, автоматических гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов. Уже где-то последние 3 – 4 дня (до Нового года – 24 канал) начали придерживаться. Сейчас бывают легкие прострелки в обед и под вечер", – рассказал Иван.

Боец "Корнет" заметил, что такие прострелки террористические войска делают, чтобы спровоцировать Объединенные силы на ответный огонь.

К слову. "Корнет" в ВСУ служит с начала боевых действий. Это уже его 8 зима в окопах.

Военнослужащий Валентин добавил, что боевики каждый раз чем-то пугают, а в конечном результате "просто пускают пыли".

Праздничные дни на фронте будут сложными

В этом убежден командующий Сухопутных войск Александр Сырский. Россия бряцает на границе оружием и угрожает наступлениями, но воины на передовой готовы противостоять врагу.

Я был в нескольких подразделениях и везде наблюдал нормальную боевую обстановку. Люди заняты своими делами. Готовы к любому развитию обстановки и, конечно, придерживаются взятых на себя обязательств,

– заверил Сырский.

Он накануне Нового года посетил защитников Катериновки с приятными сюрпризами. Отличия и награды получили лучшие представители подразделения.

Важно! На заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились соблюдать соглашение о режиме прекращения огня на Донбассе. Несмотря на это, уже 29 декабря Украина вынуждена была срочно инициировать новое заседание из-за срыва "рождественского" перемирия.

О чем мечтают бойцы

Они хотят, чтобы этот год стал последним, который встречали в окопах. Мечтают вернуться к семьям, подарив Украине победу.

"У всех семьи! Жены, дети, родители! Все хотят на праздники быть с ними, а не здесь сидеть в холодном окопе. И главное – это здоровье! Будет здоровье, то мы и победим", – подытожил военный Иван.