Про це розповів виконувач обов'язків першого заступника голови української делегації у ТКГ Андрій Костін. Він направив листа щодо засідання представникам ОБСЄ.

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Засідання хочуть провести 29 грудня. Причина – порушення режиму припинення вогню.

Що відомо про перемир'я

На засіданні ТКГ 22 грудня домовились дотримуватися угоди про режим припинення вогню на Донбасі. Офіційно воно діяло з 27 липня 2020 року. Спочатку обстрілів справді було менше, але вже від початку 2021 бойовики стали зривати його щодня.

До речі, раніше Костін зазначав, що українська сторона повністю готова до відновлення перемир'я. Ба більше, бачили готовність і іншої сторони до цього кроку. Зазначали, що особливо важливим цей результат є через зимові свята.

Для бойовиків домовленостей не існує

Попри домовленості про перемир'я, бойовики продовжують обстрілювати українські позиції. Окупанти навіть використовують заборонену зброю.

Наприклад, 27 грудня найманці аж 10 разів порушували режим припинення вогню. Тоді двох наших бійців важко поранили.

Зважаючи на такі обставини, військовим доводиться відкривати вогонь у відповідь. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, вони, звісно, не застосовують.

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