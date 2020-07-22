Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года. Решение согласовано Украиной и Россией и поддержано ОБСЕ.

Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей, сообщили в пресс-службе Офиса Президента. Обратите внимание Ни дня покоя на Донбассе: боевики ранили трех украинских военных Новость дополняется.