Тристороння контактна група домовилася про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня 2020 року. Рішення погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ.

Режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації мінських домовленостей, повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

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Зауважимо, що режим припинення вогню є одним з кроків до врегулювання ситуації та проведення виборів на Донбасі.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі виключно за таких умов:

після всеосяжної деескалації;

після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;

відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;

вибори мають відбуватися виключно згідно із законодавством України;

вибори мають відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів ОБСЄ.

У межах гуманітарної групи українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони.

Окупанти не дотримуються режиму тиші

Зауважимо, що незважаючи на попередній режим припинення вогню, окупанти щодня відкривають вогонь та обстрілюють наші позиції. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинуло 64 українських військових.

Список загиблих героїв – за посиланням.

Окрім того у 2020 році уже загинули 6 цивільних, ще 42 – отримали поранення. Всього російські найманці з початку року знищили 90 цивільних об’єктів Донбасу та порушили режим тиші понад 91 тисячу разів.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал