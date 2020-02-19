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      З початку року на Донбасі загинули 13 військових: поіменний список

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      З початку року на Донбасі загинули 13 військових / prm.ua

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року проросійські бойовики уже 137 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 13 військових.

      Окупанти застосовують заборонену мінськими домовленостями зброю, повідомили у пресштабі ООС.

      До речі: Росія збільшила військові сили біля кордонів України і може перейти в наступ, – ГУР

      Загалом проросійські бойовики витратили уже 1350 боєприпасів. Лише за минулу добу збройні формування Російської Федерації здійснили 18 обстрілів підрозділів ООС, випустивши 459 боєприпасів.

      З початку 2020 року Україна на війні втратила 13 героїв.

      Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список

      1. Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
      2. Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
      3. Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
      4. Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
      5. Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
      6. Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;
      7. Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.
      8. Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.
      9. Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.
      10. Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.
      11. Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.
      12. Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого.
      13. Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Росії Новини Луганська Новини Донецька Окуповані території Проросійські бойовики Жертви Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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