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      Український військовий загинув на Донбасі: що відомо

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      Український військовий загинув на Донбасі 28 квітня: що відомо
      Обстріли на Донбасі не вщухають незважаючи на поминальні дні / Міноборони

      Внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Луганщині 28 квітня загинув український військовий. Боєць отримав смертельне осколкове поранення.

      Інформацію про смерть українського воїна повідомила пресслужба штабу ООС на своїй фейсбук-сторінці.

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      Обстріли бойовиків на Донбасі: де було найгарячіше

      • Бойовики стріляли з району житлових кварталів Голубівського. Вони застосували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібрів 152 та 122 міліметрів. 
      • Також окупанти гатили по наших захисниках з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
      • З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 міліметрів. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте".

      Зверніть увагу! З початку 2020 року проросійські бойовики сотні разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 48 військових. Востаннє Україна зазнала втрати 23 квітня – загинув Андрій Альошин. З поіменним списком загиблих українських воїнів можна ознайомитись за посиланням.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Жертви Новини України
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