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      Украинский военный погиб на Донбассе: что известно

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      Украинский военный погиб на Донбассе 28 апреля: что известно
      Обстріли на Донбасі не вщухають незважаючи на поминальні дні / Міноборони

      Вследствие обстрела пророссийских боевиков на Луганщине 28 апреля погиб украинский военный. Боец получил смертельное осколочное ранение.

      Інформацію про смерть українського воїна повідомила пресслужба штабу ООС на своїй фейсбук-сторінці.

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      Обстріли бойовиків на Донбасі: де було найгарячіше

      • Бойовики стріляли з району житлових кварталів Голубівського. Вони застосували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібрів 152 та 122 міліметрів. 
      • Також окупанти гатили по наших захисниках з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
      • З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 міліметрів. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте".

      Зверніть увагу! З початку 2020 року проросійські бойовики сотні разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 48 військових. Востаннє Україна зазнала втрати 23 квітня – загинув Андрій Альошин. З поіменним списком загиблих українських воїнів можна ознайомитись за посиланням.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы Новости Украины
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