Украинский военный погиб на Донбассе: что известно
Вследствие обстрела пророссийских боевиков на Луганщине 28 апреля погиб украинский военный. Боец получил смертельное осколочное ранение.
Інформацію про смерть українського воїна повідомила пресслужба штабу ООС на своїй фейсбук-сторінці.
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Обстріли бойовиків на Донбасі: де було найгарячіше
- Бойовики стріляли з району житлових кварталів Голубівського. Вони застосували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібрів 152 та 122 міліметрів.
- Також окупанти гатили по наших захисниках з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 міліметрів. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте".
Зверніть увагу! З початку 2020 року проросійські бойовики сотні разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 48 військових. Востаннє Україна зазнала втрати 23 квітня – загинув Андрій Альошин. З поіменним списком загиблих українських воїнів можна ознайомитись за посиланням.