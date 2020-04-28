Оккупанты готовят провокации на майские праздники, – разведка

Пророссийские боевики готовят неприятные неожиданности на майские праздники для украинских военных на Донбассе, информируют разведчики. Именно поэтому оккупанты сейчас активизировали обстрелы позиций Украины, чтобы отвлечь внимание от территорий, где готовят провокации.

Оккупанты активизировали обстрелы позиций подразделений на нескольких направлениях. Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве, информирует 24 канал.

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Обстрелы ведут на таких направлениях:

Авдеевский;

Кураховский;

Попаснянский;

Новоайдарский.

При этом, для поражения личного состава и наиболее важных целей, оккупанты увеличили интенсивность применения запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, а также гранатометов, стрелкового и снайперского оружия,

– сказал Гуцуляк.

Отметим, что лишь с начала 2020 года на Донбассе погибли 47 украинских военных. Список имен героев – по ссылке.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала