Окупанти готують провокації на травневі свята, – розвідка

Проросійські бойовики готують неприємні несподіванки на травневі свята для українських військових на Донбасі, інформують розвідники. Саме тому окупанти зараз активізували обстріл позицій України, аби відвернути увагу від територій, де готують провокації.

Окупанти активізували обстріли позицій підрозділів на кількох напрямках. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу у Києві, інформує 24 канал.

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Обстріли ведуть на таких напрямках:

Авдіївський;

Курахівський;

Попаснянський;

Новоайдарський.

При цьому, для ураження особового складу та найбільш важливих цілей, окупанти збільшили інтенсивність застосування заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів, а також гранатометів, стрілецької та снайперської зброї,

– сказав Гуцуляк.

Зазначимо, що лише від початку 2020 року на Донбасі загинули 47 українських військових. Список імен героїв – за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу