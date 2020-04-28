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      Бойовики знову застосували міномети: наші бійці знищили двох окупантів

      - Читать новость на русском
      Українські воїни знищили двох бойовиків на Донбасі
      Українські воїни знищили двох бойовиків на Донбасі / espreso.tv

      Протягом доби 27 квітня проросійські бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє бійців отримали поранення. Втім окупанти отримали гідну відповідь, внаслідок чого двоє з них були знищені.

      Ворог вів свої обстріли з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатометівх різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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      Окупанти, зокрема, здійснили 3 обстріли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • зі стрілецької зброї обстріляні наші позиції неподалік Мар'їнки;
      • неподалік Опитного ворог стріляв з автоматичних станкових гранатометів;
      • вночі біля Новоселівки-2 був зафіксований ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів.

      Ще 6 ворожих обстрілів зафіксовано у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

      • біля Катеринівки ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а також випустив 5 мін 120-го калібру;
      • проти захисників населеного пункту Кримське ворог вдень застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а надвечір обстріляв зі 120 міліметрового міномета, використавши 7 мін;
      • по оборонцях Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а захисників Попасної увечері обстріляли з міномета 120-го калібру.
      • позиції військових поруч з Травневим загарбники обстріляли з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      Внаслідок ворожих обстрілів двоє наших бійців отримали поранення. Втім українські захисники надали гідну відповідь на підступні дії ворога. За даними розвідки, ліквідовано двох бойовиків, а ще трьох поранено.

      Наші військовослужбовці, утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби російських найманців надалі будутьоперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об'єднаних сил,
      – наголосили у штабі.

      ООС, війна на Донбасі, окуповані території
      Карта Операції Об'єднаних сил / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Проросійські бойовики Постраждалі Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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