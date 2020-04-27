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      Танки, гаубиці та міномети: яке важке озброєння російської армії на Донбасі виявили в ОБСЄ

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      Гаубиці окупантів на Донбасі
      Гаубиці окупантів на Донбасі / Наразі.Медіа

      Збройні формування Російської Федерації й надалі продовжують ігнорувати та грубо порушувати визначені Мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння. А під час моніторингу Місією ОБСЄ або не допускають спостерігачів, або обстрілюють їх безпілотники.

      Та все ж спостерігачам ОБСЄ вдалося зафіксувати важку озброєння, яке окупаційні війська тримають на лінії зіткнення. Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил з посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

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      "Безпілотник Місії дальнього радіуса дії поблизу населеного пункту Греччине Донецької області зафіксував три 122 мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика". Також на непідконтрольній уряду України території поза межами районів відведення було помічено 82 мм міномети 2Б9 "Волошка", 10 танків та 5 броньованих бойових машин", – йдеться в повідомленні СЦКК.

      Також у звіті повідомляється, що в населених пунктах Соснівське, Набережне та Пікузи було виявлено протитанкові міни, які належать незаконним збройним формуванням РФ загальною кількістю 770 штук.

      Окрім того, під час планових польотів над тимчасово окупованою територією БПЛА Місії двічі були обстріляні зі стрілецької зброї.

      Та не всюди спостерігачам ОБСЄ вдалося потрапити на непідконтрольній Україні території. Озброєні окупанти відмовилися їх пропускати на блокпосту біля мосту, що поруч зі Станицею Луганською. Свою відмову мотивували "карантинними обмеженнями через COVID-19. Подібний інцидент трапився також на блокпосту поблизу населеного пункту Верхньошироківське.

      Водночас Спалах коронавірусу в ОРДЛО спровокований Росією, – експерт

      Загалом, з початку 2020 року було зафіксовано 365 таких випадків перешкоджання роботі патрулів міжнародної організації.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: ОБСЄ Війна на Донбасі Новини України
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