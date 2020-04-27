Україна, Росія та США: скільки різні країни тратять на власну оборону

У 2019 році світ витратив на власні армії майже 2 трильйони доларів. Для розуміння, це близько 45 цілих річних державних бюджетів України. Тут безперечний лідер Сполучені Штати Америки, які минулоріч витратили на оборону 732 мільярди доларів.

Загальний обсяг витрат на військо у 2019 році зріс на 3,6%. Про це мовиться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу.

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Які країни найбільше витрачали на оборону

США – 732 мільярди доларів;

Китай – 261 мільярд доларів;

Індія – 71,1 мільярда доларів;

Росія – 65,1 мільярда доларів;

Саудівська Аравія – 61,9 мільярда доларів.

Тут є одразу декілька цікавих аспектів. Передовсім слід зазначити, що лише витрати США і Китаю вже перевищують 50% витрат усього світу.

Ще одним цікавим моментом є географія найбільших інвесторів в оборонну сферу. Тут є одразу 4 азіатські країни, що пояснюється напруженістю в регіоні.

Так в Індії триває конфлікт з Пакистаном, Саудівська Аравія має напружені відносини з сусідніми Єменом та Іраном, а Росія не мало інвестує у війни в Україні та Сирії.

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Якщо брати усіх членів НАТО, то у 2019 році Альянс у сумі витратив на оборону 1 трильйон 35 мільярдів доларів. Знову ж таки, 732 мільярди з цієї суми – це гроші США. Тобто інші 28 членів витратили лише 302 мільярди.

Для порівняння Україна у 2019 році витратила на власну оборону 5,2 мільярда доларів. Це на 3,4% більше, ніж у попередній рік.

Якщо брати за регіонами, то у Європі лідером є Німеччина – 49,3 мільярда доларів. Це більше ніж, наприклад, витрати усієї Африки разом – 41,2 мільярда доларів.

У Південній Америці безперечним лідером за оборонними витратами є Бразилія. За 2019 рік вона витратила на оборону 26,9 мільярда доларів.

Скільки Україна планує витратити на оборону у 2020 році?У державному бюджеті на безпеку й оборону України закладено 245,8 мільярда доларів. Наразі цей показник не переглядали. Втім тут усе може залежати від подальшого розвитку фінансової кризи.