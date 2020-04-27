Украина, Россия и США: сколько разные страны тратят на собственную оборону

В 2019 году мир потратил на собственные армии почти 2 триллиона долларов. Для понимания, это около 45 целых годовых государственных бюджетов Украины. Здесь бесспорный лидер Соединенные Штаты Америки, которые в прошлом потратили на оборону 732 миллиарда долларов.

Общий объем расходов на войско в 2019 году вырос на 3,6%. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

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Какие страны больше всего потратили на оборону

США – 732 миллиарда долларов;

Китай – 261 миллиард долларов;

Индия – 71,1 миллиарда долларов;

Россия – 65,1 миллиарда долларов;

Саудовская Аравия – 61,9 миллиарда долларов.

Здесь есть сразу несколько аспектов. Прежде всего следует отметить, что только расходы США и Китая уже превышают 50% расходов всего мира.

Еще одним интересным моментом является география крупнейших инвесторов в оборонную сферу. Здесь есть сразу 4 азиатские страны, что объясняется напряженностью в регионе.

Так в Индии продолжается конфликт с Пакистаном, у Саудовской Аравии напряженные отношения с соседними Йеменом и Ираном, а Россия не мало инвестирует в войны в Украине и Сирии.

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Если брать всех членов НАТО, то в 2019 году Альянс в сумме потратил на оборону 1 триллион 35 миллиардов долларов. Опять же, 732 миллиарда из этой суммы – деньги США. То есть остальные 28 членов потратили только 302 миллиарда.

Для сравнения Украина в 2019 году потратила на свою оборону 5,2 миллиарда долларов. Это на 3,4% больше, чем за предыдущий год.

Если брать по регионам, то в Европе лидером является Германия – 49,3 миллиарда долларов. Это больше чем, например, расходы всей Африки вместе – 41,2 миллиарда долларов.

В Южной Америке бесспорным лидером по оборонным расходам является Бразилия. За 2019 год она потратила на оборону 26,9 миллиарда долларов.

Сколько Украина планирует потратить на оборону в 2020 году?В государственном бюджете на безопасность и оборону Украины заложено 245,8 миллиарда долларов. Сейчас этот показатель не пересматривали. Впрочем здесь все может зависеть от дальнейшего развития финансового кризиса.