Военным передали новые модернизированные танки: фото

Вооруженным силам Украины передали 13 танков. Их изготовили и модернизировали на Харьковском бронетанковом заводе, входящем в состав государственного концерна Укроборонпром.

Так, военным передали 10 танков Е-80БВ и 3 танка Т-64БВ образца 2017 года. Об этом информирует пресс-служба Укроборонпрома.

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В рамках отведенного бюджета предприятие выполнило свои обязательства перед Минобороны: по двум государственными контрактам на Харьковском бронетанковом заводе модернизировали почти 100 единиц военной техники.

Военным передали 10 танков Т-80БВ и 3 танка Т-64БВ образца 2017 года. Всего же в настоящее время "Харьковский бронетанковый завод" изготовил 250 модернизированных боевых машин: 162 танка Т-64БВ образца 2017 года и 88 танков Т-80БВ,

– говорится в сообщении.

Внимание! Танк Т-64БВ образца 2017 года является основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ и отлично показал себя в войне на Донбасс.

Какие улучшения получил этот танк?Во время модернизации он получил расширенные боевые возможности. Специалисты обновили тепловизионный прицел, у танка есть новая усовершенствованная динамическая защита, новая цифровая радиостанция, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, системы информационного оповещения аварийной ситуации, телевизионная система наблюдения за окружающей средой, а также средства спутниковой навигации.

Модернизированный танк Т-80БВ получил аналогичные улучшения.



Модернизированные танки передали ВСУ / Фото Укроборонпром



Армии передали 13 единиц боевой техники / Фото пресс-службы Укроборонпрома

Какие оснастки получил Т-80БВ? Новая система навигации позволяет в режиме онлайн обмениваться надежно зашифрованными данными о местоположении каждой машины на всех звеньях управления: от командира взвода до руководства всей боевой операцией. Новая динамичная защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным. Прицельный комплекс наводчика с интегрированным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-миллиметровой пушки в любое время суток и при любых погодных условиях без применения инфракрасных прожекторов.



Танки отправили военным / Фото пресс-службы Укроборонпрома