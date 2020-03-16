Как работает Укроборонпром и МВД в условиях карантина: фото
На проходной Укроборонпрома с 16 марта работает температурный сканер. Проверку проходят все сотрудники, которые продолжают работать из офиса. Часть перевели на дистанционный режим работы. Сотрудникам МВД также измеряют температуру и спрашивают, контактировали ли они с больными.
О том, как в условиях карантина работает концерн и ведомство, в сети сообщили заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Как работает Укроборонпром
Это температурный сканер. С сегодняшнего утра он работает на проходной концерна, проверку проходят все сотрудники без исключений,
– подписал пост Найем.
Мустафа Найем проходит температурный скрининг / Телеграмм Мустафы Найема
По его словам, в Укроборонпроме совещания проходят в режиме удаленных конференций, а на всех этажах установлены дезинфекторы. Для безопасности большинство сотрудников работают удаленно. Однако, учитывая специфику работы компании, всем на такой режим перейти невозможно.
Как работает МВД
О том, как в ведомстве соблюдают меры безопасности по предотвращению распространения коронавируса, рассказал Антон Геращенко.
Тысячи сотрудников спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела,
– написал заместитель главы МВД.
Очередь из сотрудников МВД / Фейсбук Антона Геращенко
Геращенко добавил, что работников также спрашивают, нет ли у их родных повышенной температуры и других признаков ОРВИ.
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