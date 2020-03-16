Как работает Укроборонпром и МВД в условиях карантина: фото

На проходной Укроборонпрома с 16 марта работает температурный сканер. Проверку проходят все сотрудники, которые продолжают работать из офиса. Часть перевели на дистанционный режим работы. Сотрудникам МВД также измеряют температуру и спрашивают, контактировали ли они с больными.

О том, как в условиях карантина работает концерн и ведомство, в сети сообщили заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Как работает Укроборонпром

Это температурный сканер. С сегодняшнего утра он работает на проходной концерна, проверку проходят все сотрудники без исключений,

– подписал пост Найем.



Мустафа Найем проходит температурный скрининг / Телеграмм Мустафы Найема

По его словам, в Укроборонпроме совещания проходят в режиме удаленных конференций, а на всех этажах установлены дезинфекторы. Для безопасности большинство сотрудников работают удаленно. Однако, учитывая специфику работы компании, всем на такой режим перейти невозможно.

Как работает МВД

О том, как в ведомстве соблюдают меры безопасности по предотвращению распространения коронавируса, рассказал Антон Геращенко.

Тысячи сотрудников спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела,

– написал заместитель главы МВД.



Очередь из сотрудников МВД / Фейсбук Антона Геращенко

Геращенко добавил, что работников также спрашивают, нет ли у их родных повышенной температуры и других признаков ОРВИ.

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Четверо зараженных зарегистрировали в Черновицкой области, один случай – в Житомирской. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

заражения коронавирусом, один человек умер. Четверо зараженных зарегистрировали в Черновицкой области, один случай – в Житомирской. Еще 9 образцов биоматериала исследуют. В Украине объявили общенациональный карантин . Он продлится с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

. Он продлится с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей. Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест, а также не выходить на улицу без надобности.



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