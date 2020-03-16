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      Как работает Укроборонпром и МВД в условиях карантина: фото

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      На проходной Укроборонпрома с 16 марта работает температурный сканер. Проверку проходят все сотрудники, которые продолжают работать из офиса. Часть перевели на дистанционный режим работы. Сотрудникам МВД также измеряют температуру и спрашивают, контактировали ли они с больными.

      О том, как в условиях карантина работает концерн и ведомство, в сети сообщили заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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      Как работает Укроборонпром

      Это температурный сканер. С сегодняшнего утра он работает на проходной концерна, проверку проходят все сотрудники без исключений,
      – подписал пост Найем.


      Мустафа Найем проходит температурный скрининг / Телеграмм Мустафы Найема

      По его словам, в Укроборонпроме совещания проходят в режиме удаленных конференций, а на всех этажах установлены дезинфекторы. Для безопасности большинство сотрудников работают удаленно. Однако, учитывая специфику работы компании, всем на такой режим перейти невозможно.

       

      Как работает МВД

      О том, как в ведомстве соблюдают меры безопасности по предотвращению распространения коронавируса, рассказал Антон Геращенко.

      Тысячи сотрудников спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела,
      – написал заместитель главы МВД.


      Очередь из сотрудников МВД / Фейсбук Антона Геращенко

      Геращенко добавил, что работников также спрашивают, нет ли у их родных повышенной температуры и других признаков ОРВИ.

       

      Карантин в Украине: главное

      • По состоянию на 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Четверо зараженных зарегистрировали в Черновицкой области, один случай – в Житомирской. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.
      • В Украине объявили общенациональный карантин. Он продлится с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест, а также не выходить на улицу без надобности.


      Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Мустафа Найем Антон Геращенко Министерство внутренних дел Укроборонпром Новости политики Новости Украины
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