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      Як працює Укроборонпром та МВС в умовах карантину: фото

      -
      Черга зі співробітників МВС / Фейсбук Антона Геращенка

      На прохідній Укроборонпрому з 16 березня працює температурний сканер. Перевірку проходять усі співробітники, які продовжують працювати з офісу. Частину перевели на дистанційний режим роботи. Працівникам МВС також вимірюють температуру та запитують, чи контактували вони з хворими.

      Про те, як в умовах карантину працює концерн та відомство у мережі повідомили заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм та заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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      Як працює Укроборонпром

      Це температурний сканер. З сьогоднішнього ранку він працює на прохідній концерну, перевірку проходять всі співробітники без винятків,
      – підписав пост Найєм.


      Мустафа Найєм проходить температурний скринінг / Телеграм Мустафи Найєма

      За його словами, в Укроборонпромі наради проходять в режимі віддалених конференцій, а на всіх поверхах встановлені дезінфектори. Задля безпеки більшість співробітників працюють віддалено. Однак, зважаючи на специфіку роботи компанії, всім на такий режим перейти неможливо.

      Як працює МВС

      Про те, як у відомстві дотримуються заходів безпеки щодо запобігання поширенню коронавірусу, розповів Антон Геращенко.

      Тисячі співробітників спокійно та організовано стоять в черзі на вимірювання температури тіла,
      – написав заступник очільника МВС.


      Черга зі співробітників МВС / Фейсбук Антона Геращенка

      Геращенко додав, що працівників також запитують, чи у їхніх рідних немає підвищеної температури та інших ознак ГРВІ.

      Карантин в Україні: головне

      • Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Четверо заражених зареєстрували в Чернівецькій області, один випадок – у Житомирській. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.
      • В Україні оголосили загальнонаціональний карантин. Він триватиме з 12 березня по 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць, а також не виходити на вулицю без потреби.


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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Мустафа Найєм Антон Геращенко Міністерство внутрішніх справ Укроборонпром Новини політики Новини України
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