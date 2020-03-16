Як працює Укроборонпром та МВС в умовах карантину: фото

На прохідній Укроборонпрому з 16 березня працює температурний сканер. Перевірку проходять усі співробітники, які продовжують працювати з офісу. Частину перевели на дистанційний режим роботи. Працівникам МВС також вимірюють температуру та запитують, чи контактували вони з хворими.

Про те, як в умовах карантину працює концерн та відомство у мережі повідомили заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм та заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Як працює Укроборонпром

Це температурний сканер. З сьогоднішнього ранку він працює на прохідній концерну, перевірку проходять всі співробітники без винятків,

– підписав пост Найєм.



Мустафа Найєм проходить температурний скринінг / Телеграм Мустафи Найєма

За його словами, в Укроборонпромі наради проходять в режимі віддалених конференцій, а на всіх поверхах встановлені дезінфектори. Задля безпеки більшість співробітників працюють віддалено. Однак, зважаючи на специфіку роботи компанії, всім на такий режим перейти неможливо.

Як працює МВС

Про те, як у відомстві дотримуються заходів безпеки щодо запобігання поширенню коронавірусу, розповів Антон Геращенко.

Тисячі співробітників спокійно та організовано стоять в черзі на вимірювання температури тіла,

– написав заступник очільника МВС.



Черга зі співробітників МВС / Фейсбук Антона Геращенка

Геращенко додав, що працівників також запитують, чи у їхніх рідних немає підвищеної температури та інших ознак ГРВІ.

Карантин в Україні: головне

Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Четверо заражених зареєстрували в Чернівецькій області, один випадок – у Житомирській. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

зараження коронавірусом, одна людина померла. Четверо заражених зареєстрували в Чернівецькій області, один випадок – у Житомирській. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують. В Україні оголосили загальнонаціональний карантин . Він триватиме з 12 березня по 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

. Він триватиме з 12 березня по 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів. Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць, а також не виходити на вулицю без потреби.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу