15:42
27 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Військовим передали нові модернізовані танки: фото

      - Читать новость на русском
      Модернізовані танки передали українським військовим / Пресслужба Укроборонпрому

      Збройним силам України передали 13 танків. Їх виготовили та модернізували на Харківському бронетанковому заводі, що входить до складу державного концерну Укроборонпром.

      Так, військовим передали 10 танків Е-80БВ та 3 танки Т-64БВ зразка 2017 року. Про це інформує пресслужба Укроборонпрому.

      Це цікаво Як працює Укроборонпром та МВС в умовах карантину: фото

      У межах відведеного бюджету підприємство виконало свої зобов’язання перед Міноборони: за двома державними контрактами на Харківському бронетанковому заводі модернізували майже 100 одиниць військової техніки.

      Військовим передали 10 танків Т-80БВ та 3 танки Т-64БВ зразка 2017 року. Всього ж на теперішній час "Харківський бронетанковий завод" виготовив 250 модернізованих бойових машин: 162 танки Т-64БВ зразка 2017 року та 88 танків Т-80БВ,
      – мовиться у повідомленні.

      Увага! Танк Т-64БВ зразка 2017 року є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів ЗСУ та відмінно показав себе у війні на Донбасі.

      Які покращення отримав цей танк?Під час модернізації він отримав розширені бойові можливості. Фахівці оновили тепловізійний приціл, у танка є новий вдосконалений динамічний захист, нова цифрова радіостанція, сучасні нічні прилади спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, системи інформаційного сповіщення аварійної ситуації, телевізійна система спостереження за навколишнім середовищем, а також засоби супутникової навігації.

      Модернізований танк Т-80БВ отримав аналогічні покращення.


      Модернізовані танки передали ЗСУ / Фото Укроборонпром


      Армії передали 13 одиниць бойової техніки / Фото пресслужби Укроборонпрому

      Які оснащення отримав Т-80БВ? Нова система навігації дозволяє у режимі онлайн обмінюватись надійно зашифрованими даними про розташування кожної машини на всіх ланках управління: від командира взводу до керівництва всією бойовою операцією. Новий динамічний захист значно посилює рівень захищеності бойової машини і ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним. Прицільний комплекс навідника з інтегрованим тепловізором забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-міліметрової гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов без застосування інфрачервоних прожекторів.


      Танки відправили військовим / Фото пресслужби Укроборонпрому

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Укроборонпром Зброя
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:58 У США не вистачає масок та ліжок: чи зможе Трамп перемогти коронавірус
      Статті 3944
      сьогодні , 12:15 Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
      Традиції 89005
      сьогодні , 14:15 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
      Статті 12753
      сьогодні , 11:56 Коронавірус в Україні: вже заразилися 218 людей
      Лікування 109303
      сьогодні , 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Лікування 68313
      сьогодні , 11:45 Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності
      Блоги 3094
      сьогодні , 10:45 Чому хворих в США більше, ніж у Китаї та Італії: пояснення Трампа
      Новини світу 4005
      сьогодні , 11:26 Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
      Лікування 107569
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:40 Новини про коронавірус 27 березня: захворів начальник поліції Києва, померла 4 українка в Італії
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 15:06 Простий вибір для президента. Треба просто припинити стріляти собі в ногу
      Олена Трибушна
      сьогодні , 12:57 Нафта й акції дорожчають, золото і долар падають: що відбувається на фінансових ринках
      Тетяна Панасюк
      Залиште відгук