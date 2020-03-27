Військовим передали нові модернізовані танки: фото

Збройним силам України передали 13 танків. Їх виготовили та модернізували на Харківському бронетанковому заводі, що входить до складу державного концерну Укроборонпром.

Так, військовим передали 10 танків Е-80БВ та 3 танки Т-64БВ зразка 2017 року. Про це інформує пресслужба Укроборонпрому.

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У межах відведеного бюджету підприємство виконало свої зобов’язання перед Міноборони: за двома державними контрактами на Харківському бронетанковому заводі модернізували майже 100 одиниць військової техніки.

Військовим передали 10 танків Т-80БВ та 3 танки Т-64БВ зразка 2017 року. Всього ж на теперішній час "Харківський бронетанковий завод" виготовив 250 модернізованих бойових машин: 162 танки Т-64БВ зразка 2017 року та 88 танків Т-80БВ,

– мовиться у повідомленні.

Увага! Танк Т-64БВ зразка 2017 року є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів ЗСУ та відмінно показав себе у війні на Донбасі.

Які покращення отримав цей танк?Під час модернізації він отримав розширені бойові можливості. Фахівці оновили тепловізійний приціл, у танка є новий вдосконалений динамічний захист, нова цифрова радіостанція, сучасні нічні прилади спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, системи інформаційного сповіщення аварійної ситуації, телевізійна система спостереження за навколишнім середовищем, а також засоби супутникової навігації.

Модернізований танк Т-80БВ отримав аналогічні покращення.



Модернізовані танки передали ЗСУ / Фото Укроборонпром



Армії передали 13 одиниць бойової техніки / Фото пресслужби Укроборонпрому

Які оснащення отримав Т-80БВ? Нова система навігації дозволяє у режимі онлайн обмінюватись надійно зашифрованими даними про розташування кожної машини на всіх ланках управління: від командира взводу до керівництва всією бойовою операцією. Новий динамічний захист значно посилює рівень захищеності бойової машини і ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним. Прицільний комплекс навідника з інтегрованим тепловізором забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-міліметрової гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов без застосування інфрачервоних прожекторів.



Танки відправили військовим / Фото пресслужби Укроборонпрому