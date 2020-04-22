Укроборонпром разделят и ликвидируют: как это будет происходить

В Укроборонпроме планируют создать минимум шесть отраслевых госкорпораций, а сам концерн ликвидировать. Реформа Укроборонпрома напрямую зависит от эффективности Верховной Рады.

Такую информацию озвучил заместитель гендиректора Укроборонпрома и глава Офиса трансформации концерна Роман Бондар. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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Как будут разделять Укроборонпром

В концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический комитет. Обе команды уже разрабатывают отраслевые стратегии.

Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием ZIMM, вошли предприятия, осуществляющие ремонт, изготавливающие компоненты, проводящие исследования и создающие конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл.

Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия Укроборонпрома.

Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, как он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что Укроборонпром должен быть ликвидирован в результате реформы,

– заявил Бондарь.

Он добавил, что реформировать неэффективную систему корпоративного управления государственными оборонными предприятиями невозможно без изменения законодательной рамки.

Говорится о принятии изменений в Закон Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и принятии нового Закона Украины "О корпоратизации предприятий ОПК".

По словам Бондара, без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 лет. С принятием законов – реально справиться за 6–9 месяцев.

Обратите внимание! По результатам 2019 года Укроборонпром, экспортируя товары и услуги, заработал около 908 миллионов долларов США. Руководитель госконцерна Айварас Абромавичус прогнозирует, что, по динамике договоров, в 2020 этот показатель увеличится еще на около 30%.

Ключевые рынки для украинского вооружения

Главными рынками для украинского экспорта являются:

Индия;

Саудовская Аравия;

Турция;

Ближний Восток;

Центральная Азия.

Что чаще всего экспортирует Украина:

противотанковые ракетные комплексы;

корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты;

ремонт советской техники;

модернизация самолетов.

Кто экспортирует оружие из Украины?Монопольное право на импорт и экспорт военной продукции из Украины имеет компания Укрспецэкспорт. Компания действует с 1996 года, а с 2010-го входит в концерн Укроборонпром.