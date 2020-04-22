Укроборонпром разделят и ликвидируют: как это будет происходить
В Укроборонпроме планируют создать минимум шесть отраслевых госкорпораций, а сам концерн ликвидировать. Реформа Укроборонпрома напрямую зависит от эффективности Верховной Рады.
Такую информацию озвучил заместитель гендиректора Укроборонпрома и глава Офиса трансформации концерна Роман Бондар. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
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Как будут разделять Укроборонпром
- В концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический комитет. Обе команды уже разрабатывают отраслевые стратегии.
- Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием ZIMM, вошли предприятия, осуществляющие ремонт, изготавливающие компоненты, проводящие исследования и создающие конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл.
- Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия Укроборонпрома.
Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, как он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что Укроборонпром должен быть ликвидирован в результате реформы,
– заявил Бондарь.
Он добавил, что реформировать неэффективную систему корпоративного управления государственными оборонными предприятиями невозможно без изменения законодательной рамки.
Говорится о принятии изменений в Закон Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и принятии нового Закона Украины "О корпоратизации предприятий ОПК".
По словам Бондара, без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 лет. С принятием законов – реально справиться за 6–9 месяцев.
Обратите внимание! По результатам 2019 года Укроборонпром, экспортируя товары и услуги, заработал около 908 миллионов долларов США. Руководитель госконцерна Айварас Абромавичус прогнозирует, что, по динамике договоров, в 2020 этот показатель увеличится еще на около 30%.
Ключевые рынки для украинского вооружения
Главными рынками для украинского экспорта являются:
- Индия;
- Саудовская Аравия;
- Турция;
- Ближний Восток;
- Центральная Азия.
Что чаще всего экспортирует Украина:
- противотанковые ракетные комплексы;
- корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты;
- ремонт советской техники;
- модернизация самолетов.
Кто экспортирует оружие из Украины?Монопольное право на импорт и экспорт военной продукции из Украины имеет компания Укрспецэкспорт. Компания действует с 1996 года, а с 2010-го входит в концерн Укроборонпром.
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