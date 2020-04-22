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      Укроборонпром разделят и ликвидируют: как это будет происходить

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      Укроборонпром разделят и ликвидируют / ukroboronprom.com.ua

      В Укроборонпроме планируют создать минимум шесть отраслевых госкорпораций, а сам концерн ликвидировать. Реформа Укроборонпрома напрямую зависит от эффективности Верховной Рады.

      Такую информацию озвучил заместитель гендиректора Укроборонпрома и глава Офиса трансформации концерна Роман Бондар. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

      Интересно Как работают Укроборонпром и МВД в условиях карантина: фото

      Как будут разделять Укроборонпром

      • В концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический комитет. Обе команды уже разрабатывают отраслевые стратегии.
      • Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием ZIMM, вошли предприятия, осуществляющие ремонт, изготавливающие компоненты, проводящие исследования и создающие конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл.
      • Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия Укроборонпрома.

      Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, как он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что Укроборонпром должен быть ликвидирован в результате реформы,
      – заявил Бондарь.

      Он добавил, что реформировать неэффективную систему корпоративного управления государственными оборонными предприятиями невозможно без изменения законодательной рамки.

      Говорится о принятии изменений в Закон Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и принятии нового Закона Украины "О корпоратизации предприятий ОПК".

      По словам Бондара, без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 лет. С принятием законов – реально справиться за 6–9 месяцев.

      Обратите внимание! По результатам 2019 года Укроборонпром, экспортируя товары и услуги, заработал около 908 миллионов долларов США. Руководитель госконцерна Айварас Абромавичус прогнозирует, что, по динамике договоров, в 2020 этот показатель увеличится еще на около 30%.

      Ключевые рынки для украинского вооружения

      Главными рынками для украинского экспорта являются:

      • Индия;
      • Саудовская Аравия;
      • Турция;
      • Ближний Восток;
      • Центральная Азия.

      Что чаще всего экспортирует Украина:

      • противотанковые ракетные комплексы;
      • корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты;
      • ремонт советской техники;
      • модернизация самолетов.

      Кто экспортирует оружие из Украины?Монопольное право на импорт и экспорт военной продукции из Украины имеет компания Укрспецэкспорт. Компания действует с 1996 года, а с 2010-го входит в концерн Укроборонпром.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Айварас Абромавичус Міністерство оборони України Реформы Оружие Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром
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