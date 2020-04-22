Укроборонпром розділять і ліквідують: як це відбуватиметься

В Укроборонпромі планують створити щонайменше шість галузевих держкорпорацій, а сам концерн ліквідувати. Реформа Укроборонпрому безпосередньо залежить від ефективності Верховної Ради.

Таку інформацію озвучив заступник гендиректора Укроборонпрому і глава Офісу трансформації концерну Роман Бондар. Про це повідомляє пресслужба концерну.

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Як розділятимуть Укроборонпром

У концерні вже створили Офіс трансформації та Стратегічний комітет. Обидві команди вже розробляють галузеві стратегії.

Наприклад, до складу бронетанкового холдингу, під кодовою назвою ZIMM, увійшли підприємства, які здійснюють ремонт, виготовляють компоненти, проводять дослідження і створюють кінцевий продукт. Такий собі повний виробничий цикл.

Подібним чином будуть створені й інші галузеві холдинги, в основі яких будуть найбільш прогресивні і перспективні підприємства Укроборонпрому.

Що стосується самого концерну, то в тому вигляді і в тій ролі, як він створювався, він точно припинить існування. Ми вважаємо, що Укроборонпром повинен бути ліквідований в результаті реформи,

– заявив Бондар.

Він додав, що реформувати неефективну систему корпоративного управління державними оборонними підприємствами неможливо без зміни законодавчої рамки.

Мовиться про ухвалення змін до Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" і прийняття нового Закону України "Про корпоратизацію підприємств ОПК".

За словами Бондаря, без необхідних законів термін створення корпорацій складе близько 2,5 років. З прийняттям законів – реально впоратися за 6-9 місяців.

Зверніть увагу! За результатами 2019 року Укроборонпром, експортуючи товари та послуги, заробив близько 908 мільйона доларів США. Керівник держконцерну Айворас Абромавичус прогнозує, що за динамікою договорів, у 2020 цей показник збільшиться ще на близько 30%.

Ключові ринки для українського озброєння

Головними ринками для українського експорту є:

Індія;

Саудівська Аравія;

Туреччина;

Близький Схід;

Центральна Азія.

Що найчастіше експортує Україна:

протитанкові ракетні комплекси;

корабельні газотурбінні двигуни та агрегати;

ремонт радянської техніки;

модернізація літаків.

Хто експортує зброю з України? Монопольне право на імпорт та експорт військової продукції з України має компанія Укрспецекспорт. Компанія діє з 1996 року, а з 2010-го входить у концерн Укроборонпрому.