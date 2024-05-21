Водночас глава держави наголосив, що наразі нашій державі важко протистояти ракетам С-300. Зокрема через те, що партнери не дозволяють вражати цілі на території Росії західною зброєю.

До теми Зеленський вважає, що партнери могли б збивати російські цілі в небі

Зеленський розповів про запаси С-300 у ворога

В інтерв'ю журналістам The New York Times Володимир Зеленський зазначив, що наразі в Україні триває інша війна – сучасна, гібридна. Тому не можна сказати, що проти ворога спрацює лише справжній фізичний паркан, окоп чи мінні поля.

Ні, це комплексна дія – якщо у вас є зброя, яка принаймні може дотягнути до кордону з Росією. І якщо ми не можемо дотягнутися до тих районів, то що говорити про місця масового скупчення їхньої техніки на території Росії?

– наголосив український президент.

Український очільник зазначив, що той факт, що наша держава не може дотягнутися до кордону Росії – це їхня величезна перевага.

"Обстріли Харкова, всі загибелі людей, дітей – це через їхню величезну перевагу. Щоденне використання бомб – це їхня величезна перевага. Використання систем С-300 – вони накопичили 10 тисяч ракет С-300. Десять тисяч – це знову їх перевага", – пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що у світу є відповідна зброя, щоб протистояти подібним загрозам. Ба більше, ця зброя краща за те, що є в арсеналі Росії. Однак в України наразі немає обидва цих елементів – достатня кількість зброї й дозвіл на влучення по військових об'єктах на території країни-агресорки західним озброєнням.

Росія має достатні запаси й інших видів ракет