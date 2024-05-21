В то же время глава государства отметил, что сейчас нашему государству трудно противостоять ракетам С-300. В частности из-за того, что партнеры не позволяют поражать цели на территории России западным оружием.

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Зеленский рассказал о запасах С-300 у врага

В интервью журналистам The New York Times Владимир Зеленский отметил, что сейчас в Украине идет другая война – современная, гибридная. Поэтому нельзя сказать, что против врага сработает только настоящий физический забор, окоп или минные поля.

Нет, это комплексное действие – если у вас есть оружие, которое по крайней мере может дотянуться до границы с Россией. И если мы не можем дотянуться до тех районов, то что говорить о местах массового скопления их техники на территории России?

– подчеркнул украинский президент.

Украинский глава отметил, что тот факт, что наше государство не может дотянуться до границы России – это их огромное преимущество.

"Обстрелы Харькова, все гибели людей, детей – это из-за их огромного преимущества. Ежедневное использование бомб – это их огромное преимущество. Использование систем С-300 – они накопили 10 тысяч ракет С-300. Десять тысяч – это снова их преимущество", – объяснил Зеленский.

Он также отметил, что у мира есть соответствующее оружие, чтобы противостоять подобным угрозам. Более того, это оружие лучше того, что есть в арсенале России. Однако у Украины пока нет оба этих элемента – достаточное количество оружия и разрешение на попадание по военным объектам на территории страны-агрессора западным вооружением.

Россия имеет достаточные запасы и других видов ракет