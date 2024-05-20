Украинский лидер сказал, что россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Зато Киев имеет только ориентировочно 25% необходимой противовоздушной обороны.
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Что сказал Зеленский о нужной помощи от союзников
Владимир Зеленский заявил, что нам нужно как минимум 120 – 130 самолетов, чтобы противостоять врагу в небе, имея в виду F-16.
Вы не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо... Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: Поднимайте их... Сбивайте цели, защищайте мирных жителей. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Это нападение стран НАТО, причастность? Нет,
– заявил президент.
Владимир Зеленский также подчеркнул, что страны Запада могли бы помогать сбивать российские ракеты, чтобы спасать жизни мирных жителей.
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Верховный Главнокомандующий также отметил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и дальше внутри российской территории.
Заметьте В польском Генштабе сказали, какая российская ракета могла залететь на территорию страны
Польша не сбила ракету россиян над своей территорией
- 24 марта 2024 года Россия осуществила массированную атаку по Украине. Российская ракета залетела на польскую территорию и находилась там 39 секунд. Далее она вернулась в воздушное пространство Украины.
- Варшава ракету не сбила. В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что целями российских ударов были города на Западе Украины.
- Польская сторона заявила, что в течение всего полета за вражеским объектом наблюдали военные радары.
- Тогда советник министра обороны Польши Мечислав Бенек объяснял, что они могли бы сбить российскую ракету. Однако только при условии, что она залетела бы дальше в воздушное пространство их страны.