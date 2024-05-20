Украинский лидер сказал, что россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Зато Киев имеет только ориентировочно 25% необходимой противовоздушной обороны.

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Что сказал Зеленский о нужной помощи от союзников

Владимир Зеленский заявил, что нам нужно как минимум 120 – 130 самолетов, чтобы противостоять врагу в небе, имея в виду F-16.

Вы не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо... Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: Поднимайте их... Сбивайте цели, защищайте мирных жителей. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Это нападение стран НАТО, причастность? Нет,

– заявил президент.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что страны Запада могли бы помогать сбивать российские ракеты, чтобы спасать жизни мирных жителей.

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Верховный Главнокомандующий также отметил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и дальше внутри российской территории.

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