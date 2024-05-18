Напомним, что по мнению Зеленского, Украине нужно 120 – 130 истребителей F-16 или других передовых самолетов. Такое количество сможет обеспечить паритет с Россией.
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Первых F-16 будет недостаточно для значительных изменений
Зеленский выразил уверенность, что самолеты F-16 поступят в украинские Воздушные силы уже в этом году.
В этом году. Первые (F-16 – 24 Канал) не сыграют ключевой роли. Нам надо ко всему относиться справедливо и с пониманием,
– подчеркнул президент.
Однако он отметил, что их начальное количество будет недостаточным для значительных изменений на поле боя. Также Зеленский рассказал, что Украина имеет лишь около 25 процентов необходимой противовоздушной обороны.
F-16 для Украины: последние новости
- Недавно Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, в нее войдет дополнительное финансирование на будущую передачу Украине самолетов F-16.
- Ранее СМИ сообщали о том, что первые F-16 могут прибыть в Украину уже в июне – июле. Впрочем, о том, какая из стран первой передаст истребители, не сообщается.
- По словам представителя Воздушных сил Ильи Евлаша, наши пилоты уже завершают свое обучение на F-16 и в момент, когда прибудут первые истребители, летчики уже будут готовы к выполнению боевых задач.