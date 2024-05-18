Напомним, что по мнению Зеленского, Украине нужно 120 – 130 истребителей F-16 или других передовых самолетов. Такое количество сможет обеспечить паритет с Россией.

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Первых F-16 будет недостаточно для значительных изменений

Зеленский выразил уверенность, что самолеты F-16 поступят в украинские Воздушные силы уже в этом году.

В этом году. Первые (F-16 – 24 Канал) не сыграют ключевой роли. Нам надо ко всему относиться справедливо и с пониманием,

– подчеркнул президент.

Однако он отметил, что их начальное количество будет недостаточным для значительных изменений на поле боя. Также Зеленский рассказал, что Украина имеет лишь около 25 процентов необходимой противовоздушной обороны.

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