По словам Владимира Зеленского, Украина имеет лишь "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты страны с точки зрения противовоздушной обороны. Кроме этого, он сказал о "120-130" истребителей F-16 или других передних самолетов нужны для получения паритета с Россией.

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Россия может бить по Украине любым оружием

Глава нашего государства резко критиковал ограничения на нанесение ударов западным оружием по российской территории, хотя Великобритания и Соединенные Штаты в последние дни намекали, что эти запреты могут ослабить.

Они могут вести огонь со своей территории по нашему любому оружию. Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы ничего не можем сделать с их системами, которые находятся на территории России, с западным оружием,

– объяснил Зеленский.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что "в конце концов Украина должна сама принять решение о том, как она собирается вести эту войну".

Первые F-16 могут прибыть в Украину уже до конца июля, – СМИ