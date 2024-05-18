За словами Володимира Зеленського, Україна має лише "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту країни з погляду протиповітряної оборони. Крім цього, він сказав про "120-130" винищувачів F-16 або інших передніх літаків потрібні для отримання паритету з Росією.

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Росія може бити по Україні будь-якою зброєю

Глава нашої держави різко критикував обмеження на завдання ударів західною зброєю по російській території, хоча Британія та Сполучені Штати останніми днями натякали, що ці заборони можуть послабити.

Вони можуть вести вогонь зі своєю територією по нашій будь-якій зброї. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їх системами, які знаходяться на території Росії, із західною зброєю,

– пояснив Зеленський.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що "зрештою Україна повинна сама прийняти рішення про те, як вона збирається вести цю війну".

Перші F-16 можуть прибути в Україну вже до кінця липня, – ЗМІ