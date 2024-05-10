Про це повідомляє британське ЗМІ з посиланням на високопоставлене військове джерело. Винищувачі F-16 допоможуть ЗСУ ефективніше нищити ворога.
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Коли перші F-16
Журналісти повідомляють, що союзники мають передати перші літаки F-16 в Україну вже до червня-липня. Водночас джерело не повідомило The Standard, хто саме постачатиме ці винищувачі, адже вже низка країн погодилася на таке рішення. Британія, своєю чергою, допомагає готувати українських пілотів.
Видання зазначає, що наша держава очікувала на це рішення протягом двох років. Це допоможу ЗСУ досягти паритету з російською армією у повітрі.
Що відомо про передачу F-16
- Речник Повітряних Сил Ілля Євлаш повідомив, що частина українських пілотів завершують навчання на F-16. Як тільки прибуття відповідних винищувачів стане можливим, вони вже зможуть виконувати бойові завдання.
- Раніше видання The New York Times писало, що Німеччина передасть Україні установку Patriot, а її постачання може збігтись з передачею F-16. Журналісти зазначали, що це станеться не раніше червня – проте влітку. Водночас спершу винищувачі ЗСУ передадуть в обмеженій кількості.
- Варто також вказати, що Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16. Українські спеціалісти вже зайнялися тестуванням та підготовкою основного модуля до експлуатації.
- Зокрема, Ілля Євлаш розповів про безпекові заходи для західних літаків. Він пояснив, що є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити нові винищувачі, щоб вони ефективно виконували завдання та захищали повітряний простір України.