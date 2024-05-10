Про це повідомляє британське ЗМІ з посиланням на високопоставлене військове джерело. Винищувачі F-16 допоможуть ЗСУ ефективніше нищити ворога.

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Коли перші F-16

Журналісти повідомляють, що союзники мають передати перші літаки F-16 в Україну вже до червня-липня. Водночас джерело не повідомило The Standard, хто саме постачатиме ці винищувачі, адже вже низка країн погодилася на таке рішення. Британія, своєю чергою, допомагає готувати українських пілотів.

Видання зазначає, що наша держава очікувала на це рішення протягом двох років. Це допоможу ЗСУ досягти паритету з російською армією у повітрі.

Що відомо про передачу F-16