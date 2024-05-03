Навчання розпочнеться 6 травня та триватиме шість тижнів. Берлін погодився передати Україні ще одну систему Patriot у середині квітня 2024 року.

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Що відомо про терміни передачі Patriot Україні

Іноземні журналісти повідомили, що на Patriot навчатимуть орієнтовно 70 наших військових.

Після завершення навчань німецьким військам зазвичай потрібно орієнтовно 2 дні, щоб перевезти величезні пускові установки, радар та інші частини до логістичного центру в Польщі й передати їх українським офіційним особам, які мають перевезти їх через кордон,

– заявило видання.

Журналісти пояснили, що зенітний ракетний комплекс може прибути в Україну не раніше кінця червня. Водночас постачання Patriot може збігтись з постачанням F-16.

"Хоча Україна просила ці літаки майже з початку війни в лютому 2022 року, їх постачання очікується лише влітку цього року – і спочатку лише в невеликій кількості", – зауважило видання.

Коли варто очікувати на допомогу від США

Американське видання написало, що США вже передали Україні невелику партію з першого пакету допомоги на 1 мільярд євро. Проте для передачі решти можуть знадобитись місяці.

Журналісти, посилаючись на свідчення понад 10 посадовців зі США та Європи, написали, що:

28 квітня ЗСУ отримали від США партію протитанкових ракет, снарядів та 155-міліметрових артилерійських снарядів;

29 квітня в Україну надійшла друга партія американської зброї;

30 квітня в Польщу прибула нова партія ракет-перехоплювачів до системи Patriot з Іспанії, які, за словами іспанського посадовця, "незабаром будуть на українському фронті".

За даними видання, частина військової допомоги почала надходити Україні ще до оголошення про це. Зокрема, британське джерело написало, що частина допомоги з британського пакета, оголошеного Ріші Сунаком 23 квітня, почала надходити ЗСУ ще декілька тижнів. тому.

Озброєння, обіцяне Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною – усі вони оголосили про нову значну військову підтримку протягом останніх трьох тижнів – можуть зайняти місяці, перш ніж надійде достатньо значна кількість, щоб зміцнити оборону України на полі бою,

– пояснили журналісти.

Однією з причин таких термінів є логістика. Адже бойові машини, катери, сучасні гармати, пускові установки й і системи протиповітряної оборони через їхні розміри часто доводиться перевозити морем і потягами з посиленою охороною.

Ба більше, американський посадовець на умовах анонімності заявив, що більшу частину великого озброєння та навіть частину боєприпасів, які відправлять США, швидше за все, не доставлять до середини літа, а то й пізніше.

Ускладнює ситуацію й те, що не вся обіцяна зброя відразу доступна. Окрім того, США мають визначитись, звідки брати обіцяну ЗСУ техніку так, щоб не поставити під загрозу боєздатність підрозділів НАТО, які її використовують. Мовиться про бойові машини піхоти Bradley та транспортери Humvee, які були частиною американського пакета допомоги. Щодо іншої зброї, то, наприклад, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, яких вкрай потребує Україна, дефіцитні у всьому світі.

Зверніть увагу! Конгрес США підтримав надання Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги. 24 квітня документ підписав Джо Байден. Тоді президент США заявив, що протягом декількох наступних годин зробить все, щоб передати документ у відповідні органи, щоб ракетні системи, зброя були направлені в Україну.