Раніше Дмитро Кулеба заявляв, що, що наша держава намагається домовитися з партнерами, щоб вони передали нам додаткові батареї до Patriot. Однак він зазначав, що все залежить від США, адже цей американський ЗРК. Водночас важливо, що Німеччина передає Україні цілу систему, а не одну батарею.

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Додаткова ППО

Уряд Німеччини повідомив, що негайно передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для відбиття російських обстрілів. Зазначається, що він буде поставлений на додаток до систем ППО, які вже надішли в Україну та ще плануються до поставок.

Додамо! Дмитро Кулеба раніше зазначав, що наша держава вже знайшла 100 вільних батарей до Patriot. В Україні сподіваються, що зможуть якомога швидше домовитися про постачання відразу семи. Очільник МЗС наголосив, що наша держава готова взяти в оренду ЗРК Patriot – і повернути, щойно це стане необхідних. Він також додав, що не вірить у те, що США не мають жодної зайвої батареї, яку могли б передати Україні.

Окрім цього, днями Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС. Там заявили, що не ухвалять це рішення, поки Україні не дадуть системи Patriot.

Україні потрібні комплекси