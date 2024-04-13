Раніше Дмитро Кулеба заявляв, що, що наша держава намагається домовитися з партнерами, щоб вони передали нам додаткові батареї до Patriot. Однак він зазначав, що все залежить від США, адже цей американський ЗРК. Водночас важливо, що Німеччина передає Україні цілу систему, а не одну батарею.

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Додаткова ППО

Уряд Німеччини повідомив, що негайно передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для відбиття російських обстрілів. Зазначається, що він буде поставлений на додаток до систем ППО, які вже надішли в Україну та ще плануються до поставок.

Окрім цього, днями Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС. Там заявили, що не ухвалять це рішення, поки Україні не дадуть системи Patriot.

Україні потрібні комплекси