Про це міністр закордонних справ України заявив в інтерв'ю. Він зазначив, що наша держава надіється, що вдасться якомога швидше домовитися про постачання додаткових батарей Patriot.

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Україна розглядає позику систем ЗРК

На цьому також наголосив Дмитро Кулеба. Він зазначив, що в Україні сподіваються, що зможуть якомога швидше домовитися про постачання відразу семи додаткових батарей систем ЗРК Patriot.

Як зазначив Кулеба, його команді вдалося ідентифікувати понад 100 доступних Patriot. За його словами, у деяких сусідніх країнах понад одна батарея займається охороною порту або аеродрому.

Нагадаймо! Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що Україні необхідно 26 батарей Patriot задля створення повноцінного повітряного щита над Україною. Тим часом Дмитро Кулеба зосереджений над тим, щоб якомога швидше отримати сім.

Міністр закордонних справ також запропонував державам позичити Україні системи Patriot. Дмитро Кулеба пообіцяв, що поверне батареї щойно це буде потрібно. Водночас очільник МЗС в інтерв'ю зізнався, що він відчув глибоке розчарування.

Я відчуваю, що б'юся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається,

– зауважив Кулеба.

Глава української дипломатії, спілкуючись з журналістами, додав, що не вірить у те, що в армії США немає жодної запасної батареї Patriot, яка наразі не стоїть на бойовому чергуванні, і яку не може передати нашій державі.

Разом з тим він зазначив, чим спровокована зміна його тактики. За словами Кулеби, сталося це два тижні тому, коли люди у Києві були налякані звуками вибухів, які пролунали менш як через хвилину після повітряної тривоги.

Дмитро Кулеба напередодні заявляв, що наша держава – наразі єдина у світі країна, яка "майже щодня" мусить відбивати удари балістичними ракетами. Він закликав надати нашим військовим "усі системи Patriot у світі, які можуть бути надані Україні".

Звернімо увагу, що високий представник ЄС Жозеп Боррель заявляв, що в європейських армій є близько 100 батарей Patriot. Водночас вони можуть надати нашій державі лише сім. Разом з тим він наголосив, що ЄС повинен приділяти більше уваги не відновленню України у майбутньому, а тому, щоб запобігти руйнаціям зараз.