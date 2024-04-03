Росія продовжує завдавати українцям якомога більше болю, щодня обстрілюючи мирні села і міста. Глава держави заявив, що міжнародні партнери в змозі зупинити цю жорстокість.
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Понад 4000 смертоносних снарядів
Президент розповів, що лише за березень країна – агресорка випустила по Україні понад 400 ракет різних типів, понад 600 "Шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.
Зеленський навів приклад Харкова, який страждає від постійних ударів ракетами, дронами, а тепер ще й КАБами. У місті зруйнована критична інфраструктура, а також звичайні житлові будинки. Понад 100 тисяч харків'ян втратили житло через обстріли. Школи, університети, дитсадки – усе, розтрощене ворожими ударами.
Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам,
– наголосив глава держави.
Нагадаємо, що у нещодавному великому інтерв'ю західним ЗМІ Зеленський повідомив, що Україна отримувала Patriot лише від країн Європи. США напряму не передавали Києву ці системи.
А у ГУР зазначили, що Москва нарощує виробництво ФАБів. Це авіабомби, які мають потужну руйнівну силу. Аби протидіяти їм, наша держава потребує збільшення кількості систем ППО.
"Прильоти" по українських містах: останні новини
- Близько 9 ранку 3 квітня росіяни завдали ракетного удару по Сумщині. Одна людина загинула, ще двоє людей – зазнали поранень. Потерпілі – жителі громади – батько та його чотирирічний син.
- У ніч проти 3 квітня окупанти випустили 5 С-300 по Селидовому, що на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали 7 адміністративних будівель, 12 багатоповерхових і 8 приватних житлових будинків. Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило.
- 2 квітня ворог вдарив ракетою по Дніпру. Відомо про 18 постраждалих, з яких 6 – діти. 10 осіб госпіталізовано, з них 5 дітей.