Росія продовжує завдавати українцям якомога більше болю, щодня обстрілюючи мирні села і міста. Глава держави заявив, що міжнародні партнери в змозі зупинити цю жорстокість.

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Понад 4000 смертоносних снарядів

Президент розповів, що лише за березень країна – агресорка випустила по Україні понад 400 ракет різних типів, понад 600 "Шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

Зеленський навів приклад Харкова, який страждає від постійних ударів ракетами, дронами, а тепер ще й КАБами. У місті зруйнована критична інфраструктура, а також звичайні житлові будинки. Понад 100 тисяч харків'ян втратили житло через обстріли. Школи, університети, дитсадки – усе, розтрощене ворожими ударами.

Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам,

– наголосив глава держави.

Нагадаємо, що у нещодавному великому інтерв'ю західним ЗМІ Зеленський повідомив, що Україна отримувала Patriot лише від країн Європи. США напряму не передавали Києву ці системи.

А у ГУР зазначили, що Москва нарощує виробництво ФАБів. Це авіабомби, які мають потужну руйнівну силу. Аби протидіяти їм, наша держава потребує збільшення кількості систем ППО.

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