Россия продолжает причинять украинцам как можно больше боли, ежедневно обстреливая мирные села и города. Глава государства заявил, что международные партнеры в состоянии остановить эту жестокость.

Смотрите также Отныне женщины проходят службу наравне с мужчиной: Зеленский издал указ

Более 4000 смертоносных снарядов

Президент рассказал, что только за март страна – агрессорка выпустила по Украине более 400 ракет различных типов, более 600 "Шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб.

Зеленский привел пример Харькова, который страдает от постоянных ударов ракетами, дронами, а теперь еще и КАБами. В городе разрушена критическая инфраструктура, а также обычные жилые дома. Более 100 тысяч харьковчан потеряли жилье из-за обстрелов. Школы, университеты, детсады – все, разбито вражескими ударами.

Всего этого не будет, когда Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасти жизни наших людей и вернуть безопасность нашим городам,

– подчеркнул глава государства.

Напомним, что в недавнем большом интервью западным СМИ Зеленский сообщил, что Украина получала Patriot только от стран Европы. США напрямую не передавали Киеву эти системы.

А в ГУР отметили, что Москва наращивает производство ФАБов. Это авиабомбы, которые имеют мощную разрушительную силу. Чтобы противодействовать им, наше государство нуждается в увеличении количества систем ПВО.

"Прилеты" по украинским городам: последние новости