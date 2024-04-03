Россия продолжает причинять украинцам как можно больше боли, ежедневно обстреливая мирные села и города. Глава государства заявил, что международные партнеры в состоянии остановить эту жестокость.
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Более 4000 смертоносных снарядов
Президент рассказал, что только за март страна – агрессорка выпустила по Украине более 400 ракет различных типов, более 600 "Шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб.
Зеленский привел пример Харькова, который страдает от постоянных ударов ракетами, дронами, а теперь еще и КАБами. В городе разрушена критическая инфраструктура, а также обычные жилые дома. Более 100 тысяч харьковчан потеряли жилье из-за обстрелов. Школы, университеты, детсады – все, разбито вражескими ударами.
Всего этого не будет, когда Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасти жизни наших людей и вернуть безопасность нашим городам,
– подчеркнул глава государства.
Напомним, что в недавнем большом интервью западным СМИ Зеленский сообщил, что Украина получала Patriot только от стран Европы. США напрямую не передавали Киеву эти системы.
А в ГУР отметили, что Москва наращивает производство ФАБов. Это авиабомбы, которые имеют мощную разрушительную силу. Чтобы противодействовать им, наше государство нуждается в увеличении количества систем ПВО.
"Прилеты" по украинским городам: последние новости
- Около 9 утра 3 апреля россияне нанесли ракетный удар по Сумской области. Один человек погиб, еще два человека – получили ранения. Пострадавшие – жители общины – отец и его четырехлетний сын.
- В ночь на 3 апреля оккупанты выпустили 5 С-300 по Селидовому, в Донецкой области. В результате атаки повреждения получили 7 административных зданий, 12 многоэтажных и 8 частных жилых домов. Что касается пострадавших, то соответствующей информации не поступало.
- 2 апреля враг ударил ракетой по Днепру. Известно о 18 пострадавших, из которых 6 – дети. 10 человек госпитализированы, из них 5 детей.