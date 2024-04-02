Около 16:42 во время воздушной тревоги во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы. Враг выпустил по городу управляемую авиационную ракету.

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В результате обстрела есть раненые

В 17:00 в Днепропетровской ОГА сообщили, что в результате ракетной атаки на Днепр есть раненые. По предварительной информации, пострадали 5 человек, однако информацию еще стоит уточнить.

Есть пострадавшие. По предварительной информации, это пять человек. Все детали уточняем,

– говорится в сообщении.

Отбой воздушной тревоги в области объявили в 17:13.

Впоследствии в ОВА сообщили, что повреждено одно из учебных заведений. К счастью, во время атаки все дети были в укрытии и никто не пострадал.

ОВА обратилась к жителям Днепра

Корреспондент 24 Канала сообщил, что после взрыва в городе мигал свет и возникли перебои с интернетом. Попутно в ОВА призвали не фотографировать и не публиковать последствия обстрела.

Не помогайте врагу. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть,

– отметили в ОВА.

Напомним, что в ночь на 2 апреля россияне также атаковали город "Шахедами". Вследствие этого в городе вспыхнули 2 пожара.

Последствия ночной атаки "Шахедами" по Днепру