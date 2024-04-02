Так, в Днепре возникло два возгорания, которые оперативно потушили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно о последствиях атаки "Шахедами"

Ночью 2 апреля силы ПВО уничтожили над областью 9 "Шахедов". В частности, в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах.

Из-за падения обломков в областном центре возникло два возгорания, которые оперативно потушили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Никто не пострадал,

– сообщил председатель ОВА.

Председатель облсовета Николай Лукашук уточнил, что горела трава и мусор. Также Сергей Лысак добавил, что по уточненной информации, из-за вечерней атаки на Кривой Рог выбиты окна в трех девятиэтажках. Кроме того, изуродовано авто, а еще задело высоковольтную линию электропередач.

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Она будет лечиться дома.

Также чиновник сообщил, что утром российская армия несколько раз ударила по Никопольщине. В частности, артиллерией и дронами-камикадзе. Поцелила по райцентру и Червоногригорьевской общине. Последствия этой атаки выясняются.

Обратите внимание! Командующий Воздушных сил сообщил, что этой ночью враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 и 10 "Шахедами". Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны уничтожено 9 "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской области.

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