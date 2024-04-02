Так, в Днепре возникло два возгорания, которые оперативно потушили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть.
Важно Россия атаковала Кировоградскую область: есть повреждения энергообъекта
Что известно о последствиях атаки "Шахедами"
Ночью 2 апреля силы ПВО уничтожили над областью 9 "Шахедов". В частности, в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах.
Из-за падения обломков в областном центре возникло два возгорания, которые оперативно потушили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Никто не пострадал,
– сообщил председатель ОВА.
Председатель облсовета Николай Лукашук уточнил, что горела трава и мусор. Также Сергей Лысак добавил, что по уточненной информации, из-за вечерней атаки на Кривой Рог выбиты окна в трех девятиэтажках. Кроме того, изуродовано авто, а еще задело высоковольтную линию электропередач.
Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Она будет лечиться дома.
Также чиновник сообщил, что утром российская армия несколько раз ударила по Никопольщине. В частности, артиллерией и дронами-камикадзе. Поцелила по райцентру и Червоногригорьевской общине. Последствия этой атаки выясняются.
Россияне попали в пожарную часть на Харьковщине
- Ночью 1 апреля оккупанты нанесли удары по населенному пункту, граничащему с Россией.
- Захватчики попали непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения.
- В результате обстрела треть здания пожарного депо разрушена.
- Также повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери.
- Во время вражеской атаки на дежурстве находилось 6 спасателей. К счастью, никто из них не пострадал.