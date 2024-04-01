Ранее, 27 марта впервые с 2022 года для атаки по Харькову враг использовал управляемые боеприпасы крупного калибра. Также это первый случай удара УМПБ Д-30 по городу.
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Последствия атаки врага
В ГСЧС Украины рассказали, что ночью 1 апреля враг ударил по населенному пункту, граничащему со страной-агрессором.
Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания,
– сообщили в ГСЧС.
Также известно, что на дежурстве находилось 6 спасателей. К счастью никто из них не пострадал.
Пожарное подразделение в Харьковской области было под ударом оккупантов / Фото ГСЧС
Оккупанты ударили по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области / Фото ГСЧС
Последствия удара по пожарному подразделению в Харьковской области / Фото ГСЧС
"Оккупанты продолжают сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей", – резюмировали в ГСЧС.
Россияне 1 апреля снова атаковали "Шахедами"
- В ночь на 1 апреля враг в очередной раз атаковал территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед".
- Как сообщили утром в Генштабе ВСУ, ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 3 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны 2 ударных БпЛА были уничтожены.
- Стоит заметить, что враг не оставляет террора прифронтовых территорий. В частности, только за прошедшие сутки в Сумской области прозвучало 157 взрывов.
- Харьковская область также страдает от постоянных обстрелов. Так, вечером 31 марта оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре.