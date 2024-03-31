Попадание произошло рядом с домом, однако удар был такой силы, что это привело к повреждению здания. Также есть пострадавшие, как сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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300 окон без стекла

В результате удара есть раненые, среди них самая старшая – 77-летняя женщина. Также парень, которому 35 лет. Все, соответственно гражданские. Также повреждены 8 домов, образовательное учреждение.

Александр, житель поврежденного дома, не впервые попадает под обстрел. Он рассказывал, что на днях готовил на кухне своей квартиры, когда произошел прилет. По его словам, стекло с окна сразу полетело на него и его отбросило взрывной волной. Вечером 30 марта он также пострадал.

Я уже лег отдыхать, когда вылетело стекло, осколок ударил по голове. Удар был не сильный, но крови много,

– рассказал Александр.

После удара на месте попадания работают коммунальщики, экстренные службы. Помогают жителям дома волонтеры.

"Попадание произошло не в дом, а рядом с ним. Однако стекла в около 300 окон и балконов разбиты", – рассказала Черненко.

Испытывают новые снаряды

Этот дом же не впервые оказывается под российскими ударами. Недавно его также обстреливали. Люди уже неоднократно делали ремонты в своих квартирах после предыдущих прилетов, но снова вынуждены чинить свое жилье, – как Олег, житель поврежденного дома.

К нам прилетает уже не впервые. Опять окна в квартире разбиты. Придется уже в третий раз новое стекло вставлять,

– сказал он.

Обратите внимание! Россияне нанесли удар по Харькову вечером 30 марта управляемой авиабомбой, однако другой конструкции. Впервые ею они атаковали Шевченковский район города 27 марта.

Россияне испытывают на харьковчанах новый тип снарядов, переработанных и более дешевых. Это аналог больших управляемых авиабомб. Возможно он не такой разрушительный, но огромный дом на более чем 400 квартир существенно повредил.

Наталья, жительница поврежденного дома, рассказала, что больше всего взрыв напугал бабушку и ребенка.

Бабушка в первый прилет на лавочке возле дома сидела. Но стекло, к счастью, ее не задело. Вечером мы все были дома, поели, попили чаю и пошли отдыхать. И тут такой бабах! Было, конечно, страшно,

– поделилась впечатлениями женщина.

Несмотря на то, что харьковчане ежедневно переживают ужасные обстрелы, многие из них остаются в городе. По словам, Черненко, она спросила у жителей поврежденного дома, не станет ли последний прилет отправной точкой для эвакуации, но они настаивают на том, что будут продолжать жить в городе.

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