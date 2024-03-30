Россия вечером 30 марта снова запустила ударные дроны и ракеты против Украины. В Харькове прогремели взрывы.

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Местных призвали быть в укрытиях

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей города находиться в укрытиях до объявления об отбое воздушной тревоги.

Оккупанты наносят удары,

– написал он.

Кроме этого, в полиции Харьковской области снова попросили не фотографировать и не снимать работу ПВО и места попаданий. Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что в городе снова зафиксировали прилет. По его словам. оккупанты попали в жилую застройку Шевченковского района.

Предварительно обошлось без пострадавших. Однако известно, что в доме, который расположен рядом, выбиты окна.

Во время объявления воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.

Оккупанты ударили по дому в Харькове