Россия вечером 30 марта снова запустила ударные дроны и ракеты против Украины. В Харькове прогремели взрывы.
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Местных призвали быть в укрытиях
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей города находиться в укрытиях до объявления об отбое воздушной тревоги.
Оккупанты наносят удары,
– написал он.
Кроме этого, в полиции Харьковской области снова попросили не фотографировать и не снимать работу ПВО и места попаданий. Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что в городе снова зафиксировали прилет. По его словам. оккупанты попали в жилую застройку Шевченковского района.
Предварительно обошлось без пострадавших. Однако известно, что в доме, который расположен рядом, выбиты окна.
Во время объявления воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.
Оккупанты ударили по дому в Харькове
- Днем 27 марта в Харькове прозвучало несколько взрывов во время воздушной тревоги. Воздушные силы сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения.
- Синегубов сообщил, что в городе по меньшей мере 14 многоэтажек повреждены в результате ударов российских военных. По его данным, две пятиэтажки частично разрушены.
- Известно об одном погибшем мужчине и 16 раненых, среди них 4 детей. Самому младшему пострадавшему ребенку 3 месяца.