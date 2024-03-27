Глава ОВА Харькова Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов также заявили об атаке России на город. Сейчас информация о прилетах в городе проверяется.
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Что известно о взрывах
Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. По предварительной информации, есть пострадавшие.
По состоянию на 16:41 Терехов сообщил, что в результате террористической атаки погиб один человек. Еще 12 человек ранены, двое находят в тяжелом состоянии. Среди раненых 4 детей.
Также он рассказал, что повреждены жилые дома и институт неотложной хирургии.
Сейчас мониторинговые каналы предполагают, что город могли атаковать КАБами. Впрочем, официальных комментариев относительно типа вооружения, которым был нанесен удар – не предоставляли.
Удары по Харькову: последние новости
- Синегубов сообщал, что в ночь на 22 марта оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры города. Как следствие, Харьков остался практически без электроснабжения.
- 23 марта агрессор продолжил атаковать Харьков. Российские войска ударили по городу беспилотниками, что привело к пожару в здании коммунального предприятия. В результате инцидента пострадал 19-летний парень. Кроме того, во время повторного обстрела пострадали полицейский и спасатель.
- Утром 26 марта в городе снова раздавались взрывы. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области сообщил, что оккупанты попали в общежитие спортивного комплекса. В результате этого пострадал 1 человек.