Глава ОВА Харькова Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов также заявили об атаке России на город. Сейчас информация о прилетах в городе проверяется.

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Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. По предварительной информации, есть пострадавшие.

По состоянию на 16:41 Терехов сообщил, что в результате террористической атаки погиб один человек. Еще 12 человек ранены, двое находят в тяжелом состоянии. Среди раненых 4 детей.

Также он рассказал, что повреждены жилые дома и институт неотложной хирургии.

Сейчас мониторинговые каналы предполагают, что город могли атаковать КАБами. Впрочем, официальных комментариев относительно типа вооружения, которым был нанесен удар – не предоставляли.

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